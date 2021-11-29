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29 ноября 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 84,3814 руб.

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29 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7272 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,3814 руб.

Минимальный курс евро составил 83,6825 руб., максимальный - 85 руб. Было заключено 9174 сделки. Объем торгов составил 39422,82 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 84,11 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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