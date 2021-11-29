.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 ноября в размере 74,9818 руб.
.
29 ноября 2021 года 13:40
ЦБ РФ установил курс доллара США с 30 ноября в размере 74,9818 руб.
|0
29 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 30 ноября, составляет 74,9818 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 60,55 коп. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 ноября 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 29 ноября выросла на 1,01% и составила 62847,779 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 62847,779 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 626,296 млрд руб., или на...
.29 ноября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 778 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7382 руб. Минимальный курс юаня составил 11,629 руб., максимальный - 11,784 руб. Было заключено 424 сделки.... читать дальше
.29 ноября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7426 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,7838 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,2425 руб., максимальный - 75,255 руб. Было... читать дальше
.29 ноября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7272 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,3814 руб. Минимальный курс евро составил 83,6825 руб., максимальный - 85 руб. Было заключено 9174 сделки.... читать дальше
.29 ноября 2021 года 18:58
Российский рынок акций, начавший торги существенным ростом индексов, и завершил понедельник в хорошем плюсе. Европейские рынки акций демонстрировали позитивный настрой, несмотря на беспокойство из-за появления нового более опасного штамма коронавирусной инфекции... читать дальше
.29 ноября 2021 года 18:50
Нефтяные цены повышаются в ходе торгов в понедельник, но к вечеру несколько сбавили темпы. В пятницу стоимость сырья обвалилась более чем на 10% из-за беспокойства по поводу распространения нового штамма COVID-19 "омикрон". Стоимость январских фьючерсов на Brent на... читать дальше
.29 ноября 2021 года 18:44
Аналитики ЦБ РФ оценивают потенциал спроса на ипотеку на уровне 3-4 млн домохозяйств до середины 2025 года, или в среднем не более 1 млн семей в год. Уровень проникновения ипотеки в России, согласно данным опроса Всемирного банка (Global Findex Database), уже в 2017... читать дальше
.29 ноября 2021 года 18:34
Интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания РФ в октябре выполнили 25,2 млн заказов, что на 15% больше, чем в предыдущем месяце, и в три раза больше, чем годом ранее (данные без учета маркетплейсов с несрочной доставкой), подсчитали аналитики Data Insight. В... читать дальше
.29 ноября 2021 года 18:25
Американские фондовые индексы растут в понедельник после резкого падения в пятницу из-за панической реакции трейдеров на сообщение о выявлении нового штамма COVID-19. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 18:10 мск поднялся на 131,55 пункта (0,38%) и составил... читать дальше
.29 ноября 2021 года 18:16
Начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников заявил в телефонной конференции для инвесторов, что высокие цены уже начали негативно влиять на спрос, при этом тренд на снижение импорта газа Европой является общерыночным. По словам... читать дальше
.29 ноября 2021 года 18:08
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило на уровне "BB-/В" долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги эмитента одного из крупнейших дистрибьюторов фармацевтической продукции в России - АО НПК "Катрен" Как сообщается в пресс-релизе... читать дальше
.29 ноября 2021 года 17:59
Большинство производителей минеральной воды в РФ присоединилось к системе маркировки, сообщил оператор системы - ЦРПТ. "Отрасль завершает подготовку к старту маркировки минеральной воды, крупнейшие и ответственные компании присоединились к маркировке", - заявил... читать дальше
.29 ноября 2021 года 17:48
ХКФ банк в 3-м квартале 2021 года нарастил чистую прибыль по МСФО на 7,3% - до 3,8 млрд рублей, следует из отчета кредитной организации. За 9 месяцев 2021 года банк увеличил чистую прибыль на 53,4% - до 11,2 млрд рублей по сравнению с 7,3 млрд рублей за 9 месяцев 2020... читать дальше
.29 ноября 2021 года 17:40
Молокоперерабатывающие предприятия РФ готовы к третьему этапу маркировки, который начнется с 1 декабря и охватит продукцию со сроком хранения 40 дней и менее, заявила директор Молочного союза России Людмила Маницкая (ее слова приводит пресс-служба оператора системы маркировки -... читать дальше
.29 ноября 2021 года 17:27
"Аэрофлот" в данный момент не видит предпосылок для существенного сокращения цен на авиатопливо в 2022 году, сообщил заместитель гендиректора компании по коммерции и финансам Андрей Чиханчин. "Сейчас мы не располагаем какой-либо позитивной информацией, не видим факторов... читать дальше
.29 ноября 2021 года 17:17
Авиакомпания "Победа" за 9 месяцев 2021 года получила 5,97 млрд руб. скорректированной чистой прибыли по МСФО, что в 4,9 раза больше, чем годом ранее, следует из презентации к телефонной конференции "Аэрофлота" для инвесторов и аналитиков. Выручка компании взлетела на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.