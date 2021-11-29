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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в октябре в России ускорился до 7,1%
В октябре рост промпроизводства в РФ немного ускорился - до 7,1% после 6,9% в сентябре, сообщил Росстат. По отношению к октябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 1,8%. Данные оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших подъем на 6,4%
 
С рынка в течение года могут уйти почти 30 банков
Почти 30 кредитных организаций, то есть около 8% от общего числа, могут прекратить свое существование к октябрю 2022 года. Такой прогноз представлен в обзоре "Индекс здоровья банковского сектора" рейтингового агентства "Эксперт РА", пишут...
 
Что нового россиянам готовит декабрь
В декабре у россиян есть последний шанс подать заявление на перерасчет денежной выплаты на детей, а банки не смогут больше проставлять в договорах "галочки" за заемщиков. Об этих и других нововведениях рассказывает "Российская газета". Истекает...
 
Новые требования к утилизации упаковки приведут к удорожанию продуктов
Производство молока, соков, масла, кондитерских изделий и других продуктов питания может подорожать из-за запуска с 2022 г. новой концепции так называемой Расширенной ответственности производителей (РОП; предполагает повышение нормативов утилизации...
 
29 ноября 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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29 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
12:30 Изменение денежной массы в Великобритании Октябрь 2021
13:00 Изменение цен производителей в Италии Октябрь 2021
13:00 Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне Ноябрь 2021
16:00 Предварительная оценка потребительских цен в Германии Ноябрь 2021
16:30 Цены производителей в Канаде Октябрь 2021

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
29 ноября 2021 года 11:14
АКРА повысило рейтинг банка "Ак Барс" до "A(RU)", изменило прогноз на "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило рейтинг банка "Ак Барс" до уровня "A(RU)" и изменило прогноз на "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Ранее у банка действовал рейтинг "A-(RU)" с позитивным прогнозом.

"Повышение...    читать дальше
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29 ноября 2021 года 11:12
Россия с 1 июля по 25 ноября снизила экспорт зерна на 24%
Россия с 1 июля по 25 ноября экспортировала 18 млн тонн зерна, что на 24,1% меньше в годовом сравнении, сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС.

В частности, экспорт пшеницы снизился на 23,1%, до 15,3 млн тонн, ячменя - на 34%, до 2 млн тонн, кукурузы -...    читать дальше
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29 ноября 2021 года 11:04
Китай в январе-октябре увеличил выпуск цветных металлов на 7%
Объем производства десяти основных цветных металлов в КНР в январе-октябре увеличился на 7% относительно того же периода прошлого года и достиг 53,76 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Среднегодовые темпы роста за...    читать дальше
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29 ноября 2021 года 10:56
В ближайшие 5 лет инвестиции Nissan в производство электромобилей составят $17,6 млрд
Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. планирует потратить $17,6 млрд в ближайшие 5 лет на расширение линейки электромобилей.

Компания представит 20 новых автомобилей, работающих на аккумуляторах, включая электромобили и гибриды. При этом объем запланированных...    читать дальше
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29 ноября 2021 года 10:48
Прибавку к зарплате в течение последних полутора лет просили 39% россиян, чаще всего ее увеличивали на 10%
За время пандемии за прибавкой к зарплате обращались к руководству 4 из 10 россиян, добились желаемого 45% из них. Такие данные приводятся в сообщении сервиса по поиску работы SuperJob по итогам проведенного в ноябре опроса.

39% россиян просили прибавку к зарплате в...    читать дальше
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29 ноября 2021 года 10:41
В 3-м квартале цена экспорта "Газпрома" в дальнее зарубежье составила $313,4/тыс. куб. м
В 3-м квартале ключевой для отчетности "Газпрома" показатель - цена экспорта газа в страны дальнего зарубежья - составил $313,4 за тысячу кубометров (консенсус-прогноз "Интерфакса" $318,7) после $224,4 во 2-м и $193,9 - в 1-м квартале, следует из отчета...    читать дальше
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29 ноября 2021 года 10:33
Банк России отразил покупку валюты с расчетами 26 ноября на 44,3 млрд руб. из-за зарубежных праздников
Банк России отразил покупку валюты с расчетами 26 ноября на 44,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора.

Ранее, 25 ноября, ЦБ РФ отразил покупку валюты на сумму 7,5 млрд рублей из-за зарубежных праздников, что меньше среднего значения за последние дни. Это...    читать дальше
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29 ноября 2021 года 10:25
"Газпром" повысил оценку инвестиций группы на 2021 г. до 2,004 трлн руб. с 1,829 трлн руб.
"Газпром" повысил оценку инвестиций группы на 2021 год до 2,004 трлн рублей с предыдущей оценки 1,829 трлн рублей, которая была обнародована квартал назад - в конце августа, следует из отчета ПАО по международным стандартам.

"Общий объем освоения инвестиций согласно...    читать дальше
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29 ноября 2021 года 10:18
Энергокризис продемонстрировал выгоды долгосрочных контрактов на энергоресурсы - Сечин
Энергетический кризис показал выгоды долгосрочных контрактов на энергоресурсы, таких как между Россией и Китаем, заявил на III Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме главный исполнительный директор АО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, являющийся также ответственным...    читать дальше
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29 ноября 2021 года 10:15
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -488,5 млрд руб.
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 ноября по данным на начало операционного дня выросло до -488,5 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо...
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29 ноября 2021 года 10:11
Подписание китайскими банками финансирования проекта "Арктик СПГ 2" ожидается в ближайшее время - Новак
Подписание китайскими банками финансирования проекта "Арктик СПГ 2" ожидается в ближайшее время, заявил в понедельник на российско-китайском энергетическом форуме вице-премьер РФ Александр Новак.

Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по...    читать дальше
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29 ноября 2021 года 10:03
Фондовый рынок России начал торги ростом индексов на 1,7-2,5%
Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индексов вместе с нефтью (Brent отскочила к $75 за баррель) после обвального падения в "черную пятницу". Индекс МосБиржи на старте торгов показал рост на 1,68%, РТС - на 2,46%.

Сегодня фондовые индексы государств...    читать дальше
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29 ноября 2021 года 09:58
"АвтоВАЗ" отчитался об отсутствии намерений продавать автомобили с навязыванием допуслуг - ФАС
"АвтоВАЗ" не планирует обязывать дилеров к продаже машин с навязыванием дополнительных услуг, намерен сохранить разные варианты комплектаций для потребителя, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ по итогам проведенной проверки.

О том, что "АвтоВАЗ"...    читать дальше
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29 ноября 2021 года 09:52
"Зарубежнефть" ведет переговоры с компаниями Пакистана о совместной разработке нефтегазовых месторождений в стране
"Зарубежнефть" ведет конструктивные переговоры с Pakistan Petroleum Limited и Mari Petroleum Company о вариантах возможного сотрудничества в совместной разработке нефтяных и газовых месторождений в Пакистане и третьих странах, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с протоколом...    читать дальше
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29 ноября 2021 года 09:46
Поступления налога на прибыль в бюджет Москвы выросли на 32,3%
За 10 месяцев 2021 года московские организации перечислили в столичный бюджет налог на прибыль в размере 929,4 млрд рублей. Это на 32,3% больше в годовом сравнении и на 20,7% - к 2019 году, сообщается в пресс-релизе департамента экономической политики и развития города Москвы,...    читать дальше
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29 ноября 2021 года 09:39
ВТБ разместит 30 ноября однодневные бонды серии КС-4-147 на 50 млрд рублей
9 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-147 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии...    читать дальше
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