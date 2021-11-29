ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 75,5873 руб., евро - 84,9526 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 84,9526 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 127,33 коп.

29 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 75,5873 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 98,69 коп.

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило рейтинг банка "Ак Барс" до уровня "A(RU)" и изменило прогноз на "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у банка действовал рейтинг "A-(RU)" с позитивным прогнозом. Ранее у банка действовал рейтинг "A-(RU)" с позитивным прогнозом. "Повышение... "Повышение... читать дальше

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Россия с 1 июля по 25 ноября экспортировала 18 млн тонн зерна, что на 24,1% меньше в годовом сравнении, сообщает Минсельхоз со ссылкой на оперативные данные ФТС. В частности, экспорт пшеницы снизился на 23,1%, до 15,3 млн тонн, ячменя - на 34%, до 2 млн тонн, кукурузы -... В частности, экспорт пшеницы снизился на 23,1%, до 15,3 млн тонн, ячменя - на 34%, до 2 млн тонн, кукурузы -... читать дальше

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Объем производства десяти основных цветных металлов в КНР в январе-октябре увеличился на 7% относительно того же периода прошлого года и достиг 53,76 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). Среднегодовые темпы роста за... Среднегодовые темпы роста за... читать дальше

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Японский автопроизводитель Nissan Motor Co. планирует потратить $17,6 млрд в ближайшие 5 лет на расширение линейки электромобилей. Компания представит 20 новых автомобилей, работающих на аккумуляторах, включая электромобили и гибриды. При этом объем запланированных... Компания представит 20 новых автомобилей, работающих на аккумуляторах, включая электромобили и гибриды. При этом объем запланированных... читать дальше

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За время пандемии за прибавкой к зарплате обращались к руководству 4 из 10 россиян, добились желаемого 45% из них. Такие данные приводятся в сообщении сервиса по поиску работы SuperJob по итогам проведенного в ноябре опроса. 39% россиян просили прибавку к зарплате в... 39% россиян просили прибавку к зарплате в... читать дальше

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В 3-м квартале ключевой для отчетности "Газпрома" показатель - цена экспорта газа в страны дальнего зарубежья - составил $313,4 за тысячу кубометров (консенсус-прогноз "Интерфакса" $318,7) после $224,4 во 2-м и $193,9 - в 1-м квартале, следует из отчета... читать дальше

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Банк России отразил покупку валюты с расчетами 26 ноября на 44,3 млрд рублей, следует из данных на сайте регулятора. Ранее, 25 ноября, ЦБ РФ отразил покупку валюты на сумму 7,5 млрд рублей из-за зарубежных праздников, что меньше среднего значения за последние дни. Это... Ранее, 25 ноября, ЦБ РФ отразил покупку валюты на сумму 7,5 млрд рублей из-за зарубежных праздников, что меньше среднего значения за последние дни. Это... читать дальше

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"Газпром" повысил оценку инвестиций группы на 2021 год до 2,004 трлн рублей с предыдущей оценки 1,829 трлн рублей, которая была обнародована квартал назад - в конце августа, следует из отчета ПАО по международным стандартам. "Общий объем освоения инвестиций согласно... "Общий объем освоения инвестиций согласно... читать дальше

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Энергетический кризис показал выгоды долгосрочных контрактов на энергоресурсы, таких как между Россией и Китаем, заявил на III Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме главный исполнительный директор АО "НК "Роснефть" Игорь Сечин, являющийся также ответственным... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 29 ноября по данным на начало операционного дня выросло до -488,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Подписание китайскими банками финансирования проекта "Арктик СПГ 2" ожидается в ближайшее время, заявил в понедельник на российско-китайском энергетическом форуме вице-премьер РФ Александр Новак. Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по... Проект "Арктик СПГ 2" предусматривает строительство трех очередей по... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал ростом индексов вместе с нефтью (Brent отскочила к $75 за баррель) после обвального падения в "черную пятницу". Индекс МосБиржи на старте торгов показал рост на 1,68%, РТС - на 2,46%. Сегодня фондовые индексы государств... Сегодня фондовые индексы государств... читать дальше

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"АвтоВАЗ" не планирует обязывать дилеров к продаже машин с навязыванием дополнительных услуг, намерен сохранить разные варианты комплектаций для потребителя, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ по итогам проведенной проверки. О том, что "АвтоВАЗ"... О том, что "АвтоВАЗ"... читать дальше

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"Зарубежнефть" ведет конструктивные переговоры с Pakistan Petroleum Limited и Mari Petroleum Company о вариантах возможного сотрудничества в совместной разработке нефтяных и газовых месторождений в Пакистане и третьих странах, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с протоколом... читать дальше

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За 10 месяцев 2021 года московские организации перечислили в столичный бюджет налог на прибыль в размере 929,4 млрд рублей. Это на 32,3% больше в годовом сравнении и на 20,7% - к 2019 году, сообщается в пресс-релизе департамента экономической политики и развития города Москвы,... читать дальше

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9 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 30 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-147 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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