С начала года в российской столице введено в эксплуатацию 12,4 млн кв. метров недвижимости, в том числе 6,2 млн кв.м жилья, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев журналистам в субботу. "Годовой план по вводу недвижимости уже... читать дальше

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Ранний натюрморт Кузьмы Петрова-Водкина, работы Ивана Айвазовского и Ильи Репина станут топ-лотами торгов русского искусства Sotheby's, которые пройдут в Лондоне 30 ноября и 1 декабря, сообщили в аукционном доме. Центральным лотом аукциона "Русское искусство" 30 ноября... Центральным лотом аукциона "Русское искусство" 30 ноября... читать дальше

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Правительство РФ установило порядок определения "границ бедности" и показателя "уровень бедности" в целом по Российской Федерации и по ее субъектам. Так, базовые границы бедности в целом по РФ (субъектам РФ) устанавливаются на уровне величин прожиточного минимума на душу... читать дальше

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Переформатирование системы управления строительством, повышение производительности труда, в том числе, через автоматизацию ряда процессов, и подготовка квалифицированных кадров внутри страны займет не менее двух лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... читать дальше

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В России будет запущен пилотный проект, участниками которого станут 10 регионов, направленный на повышение доступности бесплатной юридической помощи для граждан, сообщила пресс-служба правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил... читать дальше

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Забайкальский край и Еврейская автономная область получат очередной транш из резервного фонда на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий паводков, сообщила пресс-служба правительства РФ в субботу. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил... читать дальше

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Минсельхоз РФ определился с предельными ценами на зерно и сахар, при достижении которых будут проводиться закупочные и товарные интервенции в 2022-2023 годах. Проект соответствующего приказа ведомства размещен на сайте проектов нормативных актов. Приказ рассчитан на... Приказ рассчитан на... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 тыс. 946 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 239 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной... читать дальше

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Американский производитель электромобилей Tesla Inc. отозвал запрос на получение субсидии от германских властей на строительство завода по выпуску аккумуляторов для электромобилей на востоке Берлина, сообщил вчера официальный представитель журналистам. В качестве... В качестве... читать дальше

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Экспорт пшеницы из РФ в декабре по сравнению с предыдущими месяцами может вырасти до 3,6-3,8 млн тонн, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс". Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, спрос со стороны ряда импортеров высокий.... Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, спрос со стороны ряда импортеров высокий.... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте АО "ДОМ.РФ" на уровне "BВB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Подтверждение рейтингов... "Подтверждение рейтингов... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы выросло до 260 млн 679 тыс. 482, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 189 тыс.... читать дальше

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Товарооборот продукции АПК между РФ и Венгрией за 10 месяцев составил $184 млн, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщает Минсельхоз РФ по итогам очередного заседания рабочей группы по сельскому хозяйству российско-венгерской межправкомиссии по экономическому... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю 30-летия ПАО "ЛУКОЙЛ" призвал компанию уделять особое внимание проблемам экологии. "Сегодня в общенациональной повестке особое место занимает экологическая тематика, проблемы снижения негативного влияния... "Сегодня в общенациональной повестке особое место занимает экологическая тематика, проблемы снижения негативного влияния... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги по депозитам в иностранной и национальной валюте Московского кредитного банка (МКБ) на уровне "Ba3". Прогноз рейтингов - "стабильный". Рейтинги приоритетного необеспеченного долга МКБ в... Рейтинги приоритетного необеспеченного долга МКБ в... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 75,5873 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 98,69 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 84,9526 руб. По сравнению с... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 84,9526 руб. По сравнению с...

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