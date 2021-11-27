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27 ноября 2021 года 17:45
С начала года в российской столице введено в эксплуатацию 12,4 млн кв. метров недвижимости, в том числе 6,2 млн кв.м жилья, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев журналистам в субботу. "Годовой план по вводу недвижимости уже... читать дальше
.27 ноября 2021 года 16:28
Ранний натюрморт Кузьмы Петрова-Водкина, работы Ивана Айвазовского и Ильи Репина станут топ-лотами торгов русского искусства Sotheby's, которые пройдут в Лондоне 30 ноября и 1 декабря, сообщили в аукционном доме. Центральным лотом аукциона "Русское искусство" 30 ноября... читать дальше
.27 ноября 2021 года 15:28
Правительство РФ установило порядок определения "границ бедности" и показателя "уровень бедности" в целом по Российской Федерации и по ее субъектам. Так, базовые границы бедности в целом по РФ (субъектам РФ) устанавливаются на уровне величин прожиточного минимума на душу... читать дальше
.27 ноября 2021 года 14:39
Сокращение числа иностранных рабочих на строительных объектах Москвы будет поэтапным - заммэра Бочкарев
Переформатирование системы управления строительством, повышение производительности труда, в том числе, через автоматизацию ряда процессов, и подготовка квалифицированных кадров внутри страны займет не менее двух лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... читать дальше
.27 ноября 2021 года 13:53
В России будет запущен пилотный проект, участниками которого станут 10 регионов, направленный на повышение доступности бесплатной юридической помощи для граждан, сообщила пресс-служба правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил... читать дальше
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Правительство России компенсирует бюджетам Забайкалья и ЕАО расходы по ликвидации последствий паводков
Забайкальский край и Еврейская автономная область получат очередной транш из резервного фонда на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий паводков, сообщила пресс-служба правительства РФ в субботу. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил... читать дальше
.27 ноября 2021 года 12:25
Минсельхоз РФ определился с предельными ценами на зерно и сахар, при достижении которых будут проводиться закупочные и товарные интервенции в 2022-2023 годах. Проект соответствующего приказа ведомства размещен на сайте проектов нормативных актов. Приказ рассчитан на... читать дальше
.27 ноября 2021 года 11:51
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 тыс. 946 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 239 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной... читать дальше
.27 ноября 2021 года 11:39
Американский производитель электромобилей Tesla Inc. отозвал запрос на получение субсидии от германских властей на строительство завода по выпуску аккумуляторов для электромобилей на востоке Берлина, сообщил вчера официальный представитель журналистам. В качестве... читать дальше
.27 ноября 2021 года 10:52
Экспорт пшеницы из РФ в декабре по сравнению с предыдущими месяцами может вырасти до 3,6-3,8 млн тонн, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс". Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, спрос со стороны ряда импортеров высокий.... читать дальше
.27 ноября 2021 года 10:29
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте АО "ДОМ.РФ" на уровне "BВB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. "Подтверждение рейтингов... читать дальше
.27 ноября 2021 года 10:07
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы выросло до 260 млн 679 тыс. 482, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 189 тыс.... читать дальше
.27 ноября 2021 года 09:58
Товарооборот продукции АПК между РФ и Венгрией за 10 месяцев составил $184 млн, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщает Минсельхоз РФ по итогам очередного заседания рабочей группы по сельскому хозяйству российско-венгерской межправкомиссии по экономическому... читать дальше
.27 ноября 2021 года 09:40
Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю 30-летия ПАО "ЛУКОЙЛ" призвал компанию уделять особое внимание проблемам экологии. "Сегодня в общенациональной повестке особое место занимает экологическая тематика, проблемы снижения негативного влияния... читать дальше
.27 ноября 2021 года 09:21
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги по депозитам в иностранной и национальной валюте Московского кредитного банка (МКБ) на уровне "Ba3". Прогноз рейтингов - "стабильный". Рейтинги приоритетного необеспеченного долга МКБ в... читать дальше
.27 ноября 2021 года 09:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 75,5873 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 98,69 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 84,9526 руб. По сравнению с...
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