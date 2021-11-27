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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в октябре в России ускорился до 7,1%
В октябре рост промпроизводства в РФ немного ускорился - до 7,1% после 6,9% в сентябре, сообщил Росстат. По отношению к октябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 1,8%. Данные оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших подъем на 6,4%
 
Инфляционные ожидания населения и бизнеса в ноябре немного снизились
В ноябре инфляционные ожидания населения немного снизились, но сохранились вблизи многолетнего максимума, краткосрочные ценовые ожидания предприятий также уменьшились, оставаясь высокими, говорится в комментарии Банка России. "В ноябре...
 
Аналитики предрекают банкам рекордную прибыль в 2022 году
По итогам 2021 г. банковский сектор может заработать рекордные 2,5 трлн руб. чистой прибыли, но и в следующем году банкам по силам повторить рекорд, говорится в обзоре рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), пишут...
 
Банки начали снижать лимиты по картам
Банки начали сокращать лимиты кредитных карт, чтобы снизить долговую нагрузку заемщиков. В октябре средний лимит по сравнению с сентябрем уменьшился с 73,3 тыс. до 68,3 тыс. рублей. Это следует из расчетов бюро кредитных историй "Эквифакс" для...
 

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27 ноября 2021 года 17:45
На треть перевыполнен годовой план по вводу недвижимости в Москве
С начала года в российской столице введено в эксплуатацию 12,4 млн кв. метров недвижимости, в том числе 6,2 млн кв.м жилья, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев журналистам в субботу. "Годовой план по вводу недвижимости уже...    читать дальше
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27 ноября 2021 года 16:28
Топ-лотом русских торгов Sotheby's станут работы Петрова-Водкина, Айвазовского и Репина
Ранний натюрморт Кузьмы Петрова-Водкина, работы Ивана Айвазовского и Ильи Репина станут топ-лотами торгов русского искусства Sotheby's, которые пройдут в Лондоне 30 ноября и 1 декабря, сообщили в аукционном доме.

Центральным лотом аукциона "Русское искусство" 30 ноября...    читать дальше
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27 ноября 2021 года 15:28
Правительство установило порядок определения границ бедности в РФ
Правительство РФ установило порядок определения "границ бедности" и показателя "уровень бедности" в целом по Российской Федерации и по ее субъектам. Так, базовые границы бедности в целом по РФ (субъектам РФ) устанавливаются на уровне величин прожиточного минимума на душу...    читать дальше
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27 ноября 2021 года 14:39
Сокращение числа иностранных рабочих на строительных объектах Москвы будет поэтапным - заммэра Бочкарев
Переформатирование системы управления строительством, повышение производительности труда, в том числе, через автоматизацию ряда процессов, и подготовка квалифицированных кадров внутри страны займет не менее двух лет. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам...    читать дальше
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27 ноября 2021 года 13:53
Правительство РФ утвердило распоряжение о бесплатной юридической помощи для граждан
В России будет запущен пилотный проект, участниками которого станут 10 регионов, направленный на повышение доступности бесплатной юридической помощи для граждан, сообщила пресс-служба правительства РФ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил...    читать дальше
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27 ноября 2021 года 13:01
Правительство России компенсирует бюджетам Забайкалья и ЕАО расходы по ликвидации последствий паводков
Забайкальский край и Еврейская автономная область получат очередной транш из резервного фонда на возмещение расходов, связанных с ликвидацией последствий паводков, сообщила пресс-служба правительства РФ в субботу. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил...    читать дальше
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27 ноября 2021 года 12:25
Минсельхоз определился с предельными ценами на зерно и сахар для интервенций в 2022-2023 годах
Минсельхоз РФ определился с предельными ценами на зерно и сахар, при достижении которых будут проводиться закупочные и товарные интервенции в 2022-2023 годах. Проект соответствующего приказа ведомства размещен на сайте проектов нормативных актов.

Приказ рассчитан на...    читать дальше
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27 ноября 2021 года 11:51
За сутки в России выявлено почти 34 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 33 тыс. 946 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 239 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной...    читать дальше
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27 ноября 2021 года 11:39
Tesla отказался от субсидий германских властей, построит завод в Берлине своими силами
Американский производитель электромобилей Tesla Inc. отозвал запрос на получение субсидии от германских властей на строительство завода по выпуску аккумуляторов для электромобилей на востоке Берлина, сообщил вчера официальный представитель журналистам.

В качестве...    читать дальше
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27 ноября 2021 года 10:52
Эксперты прогнозируют рост экспорта пшеницы из РФ в декабре до 3,6-3,8 млн тонн
Экспорт пшеницы из РФ в декабре по сравнению с предыдущими месяцами может вырасти до 3,6-3,8 млн тонн, следует из мониторинга аналитического центра АО "Русагротранс".

Как сообщил "Интерфаксу" руководитель центра Игорь Павенский, спрос со стороны ряда импортеров высокий....    читать дальше
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27 ноября 2021 года 10:29
Fitch подтвердило рейтинги ДОМ.РФ "BВB"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте АО "ДОМ.РФ" на уровне "BВB". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства.

"Подтверждение рейтингов...    читать дальше
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27 ноября 2021 года 10:07
Число зафиксированных случаев заражений COVID-19 в мире превысило 260,6 млн
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы выросло до 260 млн 679 тыс. 482, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 189 тыс....    читать дальше
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27 ноября 2021 года 09:58
Рост товарооборота продукции АПК между Россией и Венгрией в январе-октябре составил 17%
Товарооборот продукции АПК между РФ и Венгрией за 10 месяцев составил $184 млн, что на 17% больше, чем годом ранее, сообщает Минсельхоз РФ по итогам очередного заседания рабочей группы по сельскому хозяйству российско-венгерской межправкомиссии по экономическому...    читать дальше
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27 ноября 2021 года 09:40
Путин призвал "ЛУКОЙЛ" уделять особое внимание проблемам экологии
Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме по случаю 30-летия ПАО "ЛУКОЙЛ" призвал компанию уделять особое внимание проблемам экологии.

"Сегодня в общенациональной повестке особое место занимает экологическая тематика, проблемы снижения негативного влияния...    читать дальше
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27 ноября 2021 года 09:21
Moody's подтвердило рейтинги МКБ на уровне "Ba3"
Международное рейтинговое агентство Moody's подтвердило долгосрочные рейтинги по депозитам в иностранной и национальной валюте Московского кредитного банка (МКБ) на уровне "Ba3". Прогноз рейтингов - "стабильный".

Рейтинги приоритетного необеспеченного долга МКБ в...    читать дальше
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27 ноября 2021 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 ноября в размере 75,5873 руб., евро - 84,9526 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 75,5873 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 98,69 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 84,9526 руб. По сравнению с...
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