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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 85,0182 руб.
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26 ноября 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 85,0182 руб.
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26 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 13230 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,0182 руб. Минимальный курс евро составил 84,01 руб., максимальный - 85,5 руб. Было заключено 3410 сделок. Объем торгов составил 17990,02 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,135 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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