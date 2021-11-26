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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 ноября в размере 75,5873 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в октябре в России ускорился до 7,1%
В октябре рост промпроизводства в РФ немного ускорился - до 7,1% после 6,9% в сентябре, сообщил Росстат. По отношению к октябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 1,8%. Данные оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших подъем на 6,4%
 
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Аналитики предрекают банкам рекордную прибыль в 2022 году
По итогам 2021 г. банковский сектор может заработать рекордные 2,5 трлн руб. чистой прибыли, но и в следующем году банкам по силам повторить рекорд, говорится в обзоре рейтингового агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР), пишут...
 
Банки начали снижать лимиты по картам
Банки начали сокращать лимиты кредитных карт, чтобы снизить долговую нагрузку заемщиков. В октябре средний лимит по сравнению с сентябрем уменьшился с 73,3 тыс. до 68,3 тыс. рублей. Это следует из расчетов бюро кредитных историй "Эквифакс" для...
 
26 ноября 2021 года 13:44

ЦБ РФ установил курс доллара США с 27 ноября в размере 75,5873 руб.

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26 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 27 ноября, составляет 75,5873 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 98,69 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
26 ноября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 27 ноября по 3 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 156 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 27 ноября по 3 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 156 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 27 ноября по 3 декабря ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 27 ноября по 3 декабря ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

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26 ноября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 27 ноября по 3 декабря ожидаются погашения по 3 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 27 ноября по 3 декабря ожидаются погашения по 3 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

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26 ноября 2021 года 16:30
Доллар ускорил снижение к основным валютам
Доллар США ускорил падение по отношению к основным валютам в ходе торгов в пятницу на фоне бегства инвесторов от риска и снижения доходности US Treasuries. Опасения трейдеров вызывает новость об обнаружении нового варианта коронавируса.

Специалисты Всемирной организации...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 27 ноября по 3 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам еврооблигаций
В течение ближайшей недели с 27 ноября по 3 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам еврооблигаций.

Дата

Эмитент

Выпуск

Размер выплат

Размер выплат на...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 16:19
Доля нерезидентов в ОФЗ в октябре снизилась до 21,2%
Объем принадлежащих нерезидентам ОФЗ по номиналу в октябре 2021 года снизился на 55 млрд рублей, или на 1,6%, до 3,328 трлн рублей с 3,383 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Снижение инвестиций резидентов зафиксировано после роста в предыдущие пять месяцев в...
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26 ноября 2021 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 26 ноября снижается
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 99,19 пункта (2,513%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3848,63 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3876,13 (-1,82%) пункта,...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 16:14
"ДОМ.РФ ипотечный агент" завершил размещение облигаций объемом 69,3 млрд рублей
ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") 26 ноября полностью разместило жилищные облигации с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-14 объемом 69 млрд 302,783 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Размещение проходило...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 74,61/76,1 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,61/76,1 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 89 коп., Cредний курс продажи...
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26 ноября 2021 года 15:48
В январе-сентябре российско-азербайджанский товарооборот вырос на 11% - Путин
Взаимный российско-азербайджанский товарооборот за 9 месяцев 2021 года увеличился на 11%, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Наше стратегическое партнерство развивается весьма успешно. Достаточно сказать, что несмотря на все пандемийные вопросы и ограничения в...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 15:36
Балльная система оценки локализации будет распространена на компоненты для водородного автотранспорта
Балльная система оценки локализации будет распространена на компоненты для водородного автотранспорта. Соответствующие изменения в постановление правительства РФ N719 (определяет критерии отнесения продукции к отечественной) подготовлены Минпромторгом РФ и размещены на портале...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 15:30
В понедельник, 29 ноября, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 65,41 млрд руб.
В понедельник, 29 ноября, ожидаются погашения по 15 выпускам облигаций на общую сумму 65,41 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 15:30
В понедельник, 29 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $87,63 млн
В понедельник, 29 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $87,63 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 15:30
В понедельник, 29 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 44 выпускам облигаций на общую сумму 5,22 млрд руб.
В понедельник, 29 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 44 выпускам облигаций на общую сумму 5,22 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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26 ноября 2021 года 15:29
Песков: Сербия будет получать газ из РФ по выгодной цене еще полгода
Сербия будет еще 6 месяцев получать российский природный газ по выгодной цене, что поможет ей пройти зимний период, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Главный вопрос для наших сербских друзей - продление пока на полгода действующего контракта по газу....    читать дальше
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26 ноября 2021 года 15:28
ТТК 13 декабря погасит треть выпуска облигаций А4 на 1,2 млрд рублей
ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК) приняло решение частично-досрочно погасить 32% от общей номинальной стоимости облигаций серии "А4" на сумму 1 млрд 200,640 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Погашение состоится в дату окончания 3-го купонного...    читать дальше
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