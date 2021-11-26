ЦБ РФ установил курс евро с 27 ноября в размере 84,9526 руб.

В течение ближайшей недели с 27 ноября по 3 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 156 выпускам облигаций.

.

В течение ближайшей недели с 27 ноября по 3 декабря ожидаются погашения по 31 выпускам облигаций.

.

В течение ближайшей недели с 27 ноября по 3 декабря ожидаются погашения по 3 выпускам еврооблигаций.

.

Доллар США ускорил падение по отношению к основным валютам в ходе торгов в пятницу на фоне бегства инвесторов от риска и снижения доходности US Treasuries. Опасения трейдеров вызывает новость об обнаружении нового варианта коронавируса.

.

В течение ближайшей недели с 27 ноября по 3 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 15 выпускам еврооблигаций.

.

Объем принадлежащих нерезидентам ОФЗ по номиналу в октябре 2021 года снизился на 55 млрд рублей, или на 1,6%, до 3,328 трлн рублей с 3,383 трлн рублей, следует из данных на сайте ЦБ РФ.

Снижение инвестиций резидентов зафиксировано после роста в предыдущие пять месяцев в...