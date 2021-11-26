Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -661 млрд руб.

26 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до -661 млрд руб.

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 92,24 пункта (2,336%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3855,58 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 54,62 пункта (3,279%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 54,62 пункта (3,279%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ВТБ в октябре увеличил чистую прибыль по МСФО в 4,1 раза, до 22,3 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль группы за 10 месяцев по МСФО составила 279,9 млрд рублей, увеличившись в 4,3 раза по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на... Чистая прибыль группы за 10 месяцев по МСФО составила 279,9 млрд рублей, увеличившись в 4,3 раза по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Возврат на... читать дальше

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В 2021 году доходы в бюджет Москвы от налога на доходы физических лиц выросли более чем на 20% по сравнению с 2020 годом, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Столичный бизнес продолжает... "Столичный бизнес продолжает... читать дальше

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АО "Новая концессионная компания" полностью разместило облигации с индексируемым номиналом серии БО-01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 4,2% годовых. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 4,2% годовых. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций,... Объем выпуска составляет 3 млн облигаций,... читать дальше

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Доллар США дешевеет по отношению к евро и японской иене в ходе торгов в пятницу на фоне бегства инвесторов от риска. Опасения трейдеров вызывает новость об обнаружении нового варианта коронавируса. Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собирают... Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) собирают... читать дальше

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До конца 2021 года объем покупок по картам в России в 1,5 раза превысит общий объем снятия наличных, считают аналитики ВТБ. По их прогнозам, к концу 2022 года россияне будут тратить по картам в два раза больше средств, чем снимать в банкоматах. По данным аналитиков ВТБ... По данным аналитиков ВТБ... читать дальше

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Департамент финансов Ярославской области увеличивает объем совокупного выкупа по оферте для облигаций серий 35015, 35016, 35017 и 35018 до 4,075 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте ведомства. Сбор заявок на выкуп пройдет 26 ноября с 10:00 до 17:00 МСК. Цена... Сбор заявок на выкуп пройдет 26 ноября с 10:00 до 17:00 МСК. Цена... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал падением индексов на 3-4% вслед за подешевевшей нефтью и металлами из-за опасений сокращения спроса на сырье в условиях роста заболеваемости COVID-19 в Европе. Сегодня азиатские рынки акций падают на новостях о росте... Сегодня азиатские рынки акций падают на новостях о росте... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,97/76,14 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи...

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Банк России отразил покупку валюты с расчетами 25 ноября на 7,5 млрд рублей, что меньше среднего значения за последние дни, следует из данных на сайте регулятора. Это обычная ситуация для выходных дней в России и западных странах, когда биржи не работают. Это обычная ситуация для выходных дней в России и западных странах, когда биржи не работают.

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 26 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до -661 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Мощность газопровода "Пакистанский поток" может увеличиться до 16 млрд куб. метров. "Важную роль в нашем взаимодействии призван сыграть флагманский проект строительства газопровода "Пакистанский поток" протяженностью 1100 км с пропускной способностью до 16 миллиардов... "Важную роль в нашем взаимодействии призван сыграть флагманский проект строительства газопровода "Пакистанский поток" протяженностью 1100 км с пропускной способностью до 16 миллиардов... читать дальше

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Страны ОПЕК+ в октябре снова перевыполнили сделку - на 116%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с отчетом организации. При этом страны ОПЕК выполнили обязательства на 121%, государства, не входящие в организацию, - на 106%. При этом страны ОПЕК выполнили обязательства на 121%, государства, не входящие в организацию, - на 106%. Таким образом, согласно расчетам... Таким образом, согласно расчетам... читать дальше

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6 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-146 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 ноября составили по Российской Федерации 2733,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2554,8 млрд руб. На... На... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы выросло до 260 млн 53 тыс. 728, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн... С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн... читать дальше

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