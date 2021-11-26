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Главная / Все новости / Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2733,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1349,33 млрд руб.
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26 ноября 2021 года 09:29
Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2733,1 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1349,33 млрд руб.
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26 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 26 ноября составили по Российской Федерации 2733,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 2554,8 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3775,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3568,7 млрд руб. Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 26 ноября составили 1349,33 млрд руб. против 1359,30869 млрд руб. на предыдущий рабочий день. Это автоматическое сообщение.
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