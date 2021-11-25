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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в октябре в России ускорился до 7,1%
В октябре рост промпроизводства в РФ немного ускорился - до 7,1% после 6,9% в сентябре, сообщил Росстат. По отношению к октябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 1,8%. Данные оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших подъем на 6,4%
 
Ослабление рубля не имеет экономических фундаментальных причин - Решетников
Ослабление рубля, произошедшее в последнюю неделю, не имеет под собой экономических фундаментальных причин, сообщил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. Ослабление российской валюты объясняется "слухами и домыслами", добавил...
 
Рестораны анонсировали повышение цен
Крупные сетевые рестораны анонсировали повышение цен в 2022 году, сообщили "Известиям" ведущие игроки рынка. Пока они говорят о росте их стоимости в среднем на 5-10%, а в отдельных случаях не исключают и повышения в 15%. С 2014 года рестораны...
 
В РФ создадут реестр образовательных онлайн-сервисов
Комитет Госдумы по просвещению рассмотрит сегодня законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" перед его рассмотрением во втором чтении. Об этом "Ведомостям" рассказала председатель комитета по...
 

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25 ноября 2021 года 21:02
Акционеры "АвтоВАЗа" подтвердили планы деофшоризации холдинговой компании - Минпромторг РФ (уточненный вариант)
Владеющая "АвтоВАЗом" голландская Alliance Rostec Auto B.V. (СП Renault и "Ростеха") может быть переведена в российскую юрисдикцию, акционеры подтвердили такое намерение, следует из сообщения Минпромторга РФ.

Этот вопрос обсудили глава ведомства Денис Мантуров,...    читать дальше
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25 ноября 2021 года 20:26
Мосбиржа зарегистрировала облигации "РЕСО-лизинга" серии БО-П-20
"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "РЕСО-лизинг" серии БО-П-20 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-20-36419-R-001P.

В настоящее время в обращении...    читать дальше
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25 ноября 2021 года 20:20
Мосбиржа зарегистрировала четыре выпуска облигаций РСХБ
"Московская биржа" зарегистрировала четыре выпуска облигаций Россельхозбанка серий БO-16-002P - БO-19-002P и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпускам присвоены идентификационные номера 4B02-36-03349-B-002P -...    читать дальше
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25 ноября 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 25 ноября снизилась на 0,10% и составила 63782,751 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 63782,751 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 66,695 млрд руб., или на...
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25 ноября 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6864 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 266 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6864 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6621 руб., максимальный - 11,7999 руб. Было заключено 309...    читать дальше
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25 ноября 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,7537 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,7537 руб.

Минимальный курс евро составил 83,555 руб., максимальный - 83,95 руб. Было заключено 3824 сделки....    читать дальше
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25 ноября 2021 года 19:13
ООО "РЕСО-лизинг" выставило оферту по облигациям серии БО-П-02
ООО "РЕСО-лизинг" выставило оферту по облигациям серии БО-П-02, говорится в сообщении компании.

Период предъявления бумаг к выкупу - с 7 по 13 декабря 2021 года. Дата приобретения - 15 декабря 2021 года.

Облигации приобретаются по цене 100% от...    читать дальше
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25 ноября 2021 года 18:58
Индекс МосБиржи просел на 0,1%, индекс РТС повысился на 0,3%
Российский рынок акций, начавший торги заменым ростом индексов, завершил четверг разнонаправленными изменениями индикаторов.

Европейские рынки акций повышались весь день.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили день...    читать дальше
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25 ноября 2021 года 18:53
В октябре Китай сократил среднесуточный объем выплавки стали до минимума с 2018 года
Китай в октябре сократил среднесуточный объем выплавки стали до самого низкого уровня с 2018 года на фоне стремлений страны уменьшить выбросы СО2 и ускорить "зеленую" трансформацию сталелитейной промышленности, сообщило министерство промышленности и информатизации.

В...    читать дальше
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25 ноября 2021 года 18:46
Fitch: рекордная в этом году прибыль металлургов EMEA повышает запас прочности их рейтингов
Ряд сталелитейных компаний региона Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) используют непредвиденную прибыль за 9 месяцев 2021 года для укрепления финансового профиля, увеличивая запас прочности по рейтингам, хотя значительная доля прибыли была распределена среди акционеров,...    читать дальше
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25 ноября 2021 года 18:35
Россельхознадзор выявил с начала года почти 2,6 тыс. предприятий-фантомов
Россельхознадзор с начала года с помощью системы "Меркурий" (электронная ветсертификация продукции животноводства) выявил 2,58 тыс. предприятий-фантомов, сообщает служба.

В том числе обнаружено 526 несуществующих производственных организаций и 2054 компании, якобы...    читать дальше
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25 ноября 2021 года 18:29
ЦБ РФ зарегистрировал программу облигаций "Элит Строй" на 10 млрд рублей
Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО "Элит Строй" серии 001Р объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ.

Программе присвоен регистрационный номер 4-00593-R-001P.

Сама программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на...    читать дальше
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25 ноября 2021 года 18:25
Объем операций россиян с цифровыми валютами составляет около $5 млрд в год
Объем операций российских граждан с цифровыми валютами составляет порядка $5 млрд (около 350 млрд рублей) в год, говорится в "Обзоре финансовой стабильности", опубликованном на сайте ЦБ РФ.

Такие оценки российский регулятор получил по итогам опроса крупных банков в июле...    читать дальше
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25 ноября 2021 года 18:11
Правительство Москвы рассмотрит предложения о расширении списка пострадавших от пандемии отраслей
Столичное правительство проанализирует предложения бизнеса о включении дополнительных отраслей в список пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил руководитель московского департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

"Совместная работа бизнеса и...    читать дальше
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25 ноября 2021 года 18:01
В России недостаточно имеющихся ресурсов системы здравоохранения - Мишустин
Пандемия коронавируса показала, что имеющихся в России ресурсов системы здравоохранения недостаточно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Имеющихся ресурсов системы здравоохранения недостаточно. Соответственно нужны новые подходы к организации этих работ. Это...    читать дальше
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25 ноября 2021 года 17:47
Американцы готовятся к масштабным тратам, при этом более 35 млн человек еще не погасили кредиты за прошлогодние покупки
Американцы готовятся к масштабным тратам на фоне начала сезона предпраздничного шопинга. Ожидается, что расходы на праздничные покупки в текущем сезоне побьют рекорды, следует из прогноза Национальной федерации розничной торговли (NRF).

Потребители в среднем потратят...    читать дальше
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