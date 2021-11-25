Владеющая "АвтоВАЗом" голландская Alliance Rostec Auto B.V. (СП Renault и "Ростеха") может быть переведена в российскую юрисдикцию, акционеры подтвердили такое намерение, следует из сообщения Минпромторга РФ. Этот вопрос обсудили глава ведомства Денис Мантуров,... Этот вопрос обсудили глава ведомства Денис Мантуров,... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "РЕСО-лизинг" серии БО-П-20 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-20-36419-R-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-20-36419-R-001P. В настоящее время в обращении... В настоящее время в обращении... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала четыре выпуска облигаций Россельхозбанка серий БO-16-002P - БO-19-002P и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены идентификационные номера 4B02-36-03349-B-002P -... Выпускам присвоены идентификационные номера 4B02-36-03349-B-002P -... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 63782,751 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 66,695 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 266 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6864 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6621 руб., максимальный - 11,7999 руб. Было заключено 309... Минимальный курс юаня составил 11,6621 руб., максимальный - 11,7999 руб. Было заключено 309... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,7537 руб. Минимальный курс евро составил 83,555 руб., максимальный - 83,95 руб. Было заключено 3824 сделки.... Минимальный курс евро составил 83,555 руб., максимальный - 83,95 руб. Было заключено 3824 сделки.... читать дальше

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ООО "РЕСО-лизинг" выставило оферту по облигациям серии БО-П-02, говорится в сообщении компании. Период предъявления бумаг к выкупу - с 7 по 13 декабря 2021 года. Дата приобретения - 15 декабря 2021 года. Период предъявления бумаг к выкупу - с 7 по 13 декабря 2021 года. Дата приобретения - 15 декабря 2021 года. Облигации приобретаются по цене 100% от... Облигации приобретаются по цене 100% от... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги заменым ростом индексов, завершил четверг разнонаправленными изменениями индикаторов. Европейские рынки акций повышались весь день. Европейские рынки акций повышались весь день. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили день... Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили день... читать дальше

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Китай в октябре сократил среднесуточный объем выплавки стали до самого низкого уровня с 2018 года на фоне стремлений страны уменьшить выбросы СО2 и ускорить "зеленую" трансформацию сталелитейной промышленности, сообщило министерство промышленности и информатизации. В... В... читать дальше

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Ряд сталелитейных компаний региона Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) используют непредвиденную прибыль за 9 месяцев 2021 года для укрепления финансового профиля, увеличивая запас прочности по рейтингам, хотя значительная доля прибыли была распределена среди акционеров,... читать дальше

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Россельхознадзор с начала года с помощью системы "Меркурий" (электронная ветсертификация продукции животноводства) выявил 2,58 тыс. предприятий-фантомов, сообщает служба. В том числе обнаружено 526 несуществующих производственных организаций и 2054 компании, якобы... В том числе обнаружено 526 несуществующих производственных организаций и 2054 компании, якобы... читать дальше

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Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО "Элит Строй" серии 001Р объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ. Программе присвоен регистрационный номер 4-00593-R-001P. Программе присвоен регистрационный номер 4-00593-R-001P. Сама программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на... Сама программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на... читать дальше

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Объем операций российских граждан с цифровыми валютами составляет порядка $5 млрд (около 350 млрд рублей) в год, говорится в "Обзоре финансовой стабильности", опубликованном на сайте ЦБ РФ. Такие оценки российский регулятор получил по итогам опроса крупных банков в июле... Такие оценки российский регулятор получил по итогам опроса крупных банков в июле... читать дальше

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Столичное правительство проанализирует предложения бизнеса о включении дополнительных отраслей в список пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил руководитель московского департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. "Совместная работа бизнеса и... "Совместная работа бизнеса и... читать дальше

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Пандемия коронавируса показала, что имеющихся в России ресурсов системы здравоохранения недостаточно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Имеющихся ресурсов системы здравоохранения недостаточно. Соответственно нужны новые подходы к организации этих работ. Это... "Имеющихся ресурсов системы здравоохранения недостаточно. Соответственно нужны новые подходы к организации этих работ. Это... читать дальше

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Американцы готовятся к масштабным тратам на фоне начала сезона предпраздничного шопинга. Ожидается, что расходы на праздничные покупки в текущем сезоне побьют рекорды, следует из прогноза Национальной федерации розничной торговли (NRF). Потребители в среднем потратят... Потребители в среднем потратят... читать дальше

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