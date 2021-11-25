Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6864 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,6621 руб., максимальный - 11,7999 руб. Было заключено 309 сделок. Объем торгов составил 1355 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,695 руб. за юань.

25 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 266 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6864 руб.

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Владеющая "АвтоВАЗом" голландская Alliance Rostec Auto B.V. (СП Renault и "Ростеха") может быть переведена в российскую юрисдикцию, акционеры подтвердили такое намерение, следует из сообщения Минпромторга РФ. Этот вопрос обсудили глава ведомства Денис Мантуров,... Этот вопрос обсудили глава ведомства Денис Мантуров,... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "РЕСО-лизинг" серии БО-П-20 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-20-36419-R-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-20-36419-R-001P. В настоящее время в обращении... В настоящее время в обращении... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала четыре выпуска облигаций Россельхозбанка серий БO-16-002P - БO-19-002P и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены идентификационные номера 4B02-36-03349-B-002P -... Выпускам присвоены идентификационные номера 4B02-36-03349-B-002P -... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 63782,751 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 66,695 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 266 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6864 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6621 руб., максимальный - 11,7999 руб. Было заключено 309... Минимальный курс юаня составил 11,6621 руб., максимальный - 11,7999 руб. Было заключено 309... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 620 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,7537 руб. Минимальный курс евро составил 83,555 руб., максимальный - 83,95 руб. Было заключено 3824 сделки.... Минимальный курс евро составил 83,555 руб., максимальный - 83,95 руб. Было заключено 3824 сделки.... читать дальше

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ООО "РЕСО-лизинг" выставило оферту по облигациям серии БО-П-02, говорится в сообщении компании. Период предъявления бумаг к выкупу - с 7 по 13 декабря 2021 года. Дата приобретения - 15 декабря 2021 года. Период предъявления бумаг к выкупу - с 7 по 13 декабря 2021 года. Дата приобретения - 15 декабря 2021 года. Облигации приобретаются по цене 100% от... Облигации приобретаются по цене 100% от... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги заменым ростом индексов, завершил четверг разнонаправленными изменениями индикаторов. Европейские рынки акций повышались весь день. Европейские рынки акций повышались весь день. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили день... Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили день... читать дальше

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Китай в октябре сократил среднесуточный объем выплавки стали до самого низкого уровня с 2018 года на фоне стремлений страны уменьшить выбросы СО2 и ускорить "зеленую" трансформацию сталелитейной промышленности, сообщило министерство промышленности и информатизации. В... В... читать дальше

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Ряд сталелитейных компаний региона Европа, Ближний Восток и Африка (EMEA) используют непредвиденную прибыль за 9 месяцев 2021 года для укрепления финансового профиля, увеличивая запас прочности по рейтингам, хотя значительная доля прибыли была распределена среди акционеров,... читать дальше

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Россельхознадзор с начала года с помощью системы "Меркурий" (электронная ветсертификация продукции животноводства) выявил 2,58 тыс. предприятий-фантомов, сообщает служба. В том числе обнаружено 526 несуществующих производственных организаций и 2054 компании, якобы... В том числе обнаружено 526 несуществующих производственных организаций и 2054 компании, якобы... читать дальше

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Банк России зарегистрировал программу облигаций ООО "Элит Строй" серии 001Р объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении ЦБ. Программе присвоен регистрационный номер 4-00593-R-001P. Программе присвоен регистрационный номер 4-00593-R-001P. Сама программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на... Сама программа бессрочная, облигации в рамках программы могут размещаться на... читать дальше

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Объем операций российских граждан с цифровыми валютами составляет порядка $5 млрд (около 350 млрд рублей) в год, говорится в "Обзоре финансовой стабильности", опубликованном на сайте ЦБ РФ. Такие оценки российский регулятор получил по итогам опроса крупных банков в июле... Такие оценки российский регулятор получил по итогам опроса крупных банков в июле... читать дальше

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Столичное правительство проанализирует предложения бизнеса о включении дополнительных отраслей в список пострадавших от пандемии коронавируса, сообщил руководитель московского департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов. "Совместная работа бизнеса и... "Совместная работа бизнеса и... читать дальше

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Пандемия коронавируса показала, что имеющихся в России ресурсов системы здравоохранения недостаточно, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Имеющихся ресурсов системы здравоохранения недостаточно. Соответственно нужны новые подходы к организации этих работ. Это... "Имеющихся ресурсов системы здравоохранения недостаточно. Соответственно нужны новые подходы к организации этих работ. Это... читать дальше

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Американцы готовятся к масштабным тратам на фоне начала сезона предпраздничного шопинга. Ожидается, что расходы на праздничные покупки в текущем сезоне побьют рекорды, следует из прогноза Национальной федерации розничной торговли (NRF). Потребители в среднем потратят... Потребители в среднем потратят... читать дальше

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