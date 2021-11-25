ЦБ РФ установил курс доллара США с 26 ноября в размере 74,6004 руб.

25 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 26 ноября, составляет 74,6004 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 22,78 коп.

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ЦБ РФ не видит системных рисков в ситуации с долгом "Роснано", обязательства компании равномерно распределены по системе, заявила на пресс-конференции первый зампред Банка России Ксения Юдаева. "Московская биржа" сообщила о приостановке торгов облигациями "Роснано" с... "Московская биржа" сообщила о приостановке торгов облигациями "Роснано" с... читать дальше

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Крупнейший в России онлайн-ритейлер Wildberries рассчитывает увеличить оборот почти вдвое по итогам этого года и не ждет замедления роста продаж в следующем году. "Не хотелось бы. Не думаю, что будет (замедление), потому что у нас очень много строек (логистических... "Не хотелось бы. Не думаю, что будет (замедление), потому что у нас очень много строек (логистических... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Евразийского банка развития (ЕАБР) на уровне "BBB+". Прогноз - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Долгосрочный РДЭ банка по-прежнему основан на его... Долгосрочный РДЭ банка по-прежнему основан на его... читать дальше

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Банк "Открытие" заключил первые сделки по продаже золота на индийском рынке. Как сообщил банк, было продано более 100 кг металла, предназначенного для местных ювелирных компаний. Причем золото продано со значительной премией к европейскому рынку, отмечает... Как сообщил банк, было продано более 100 кг металла, предназначенного для местных ювелирных компаний. Причем золото продано со значительной премией к европейскому рынку, отмечает... читать дальше

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5 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 25 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-144 на 21 млрд 970,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Китайская XPeng Inc., входящая в тройку крупнейших в стране производителей электромобилей, планирует продавать половину выпускаемых электрокаров на зарубежных рынках. "Как компания, фокусирующаяся на глобальных возможностях, мы бы хотели в дальнесрочной перспективе... "Как компания, фокусирующаяся на глобальных возможностях, мы бы хотели в дальнесрочной перспективе... читать дальше

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АО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 17-го купона биржевых облигаций серии БО-10 в размере 9,13% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила 15-летний выпуск на 25 млрд рублей в декабре 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го... Компания разместила 15-летний выпуск на 25 млрд рублей в декабре 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го... читать дальше

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Москва и Белград найдут приемлемое решение по условиям нового контракта на поставку газа, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сербским коллегой Александаром Вучичем. "Я знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят. Связано это с тем, что... "Я знаю, что вас некоторые вопросы особенно беспокоят. Связано это с тем, что... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 0,16 пункта (0,004%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3950,4 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3990,75... читать дальше

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Международные резервы России на 19 ноября составили $626,3 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 12 ноября международные резервы равнялись $626,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,1 млрд, или на 0,02%. По состоянию на 12 ноября международные резервы равнялись $626,2 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $0,1 млрд, или на 0,02%. На предыдущей неделе международные... На предыдущей неделе международные... читать дальше

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Проверка Гонконгской биржей деталей будущего выделения высокоуглеродной "дочки" "Русала" является частью планового диалога компании с регулятором и не несет препятствий для этой сделки, сказал "Интерфаксу" заместитель генерального директора En+ Group по стратегии и рынкам... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,85/75,32 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 4 коп., Cредний курс продажи упал...

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности лизинговой компании "Совкомбанк лизинг" на уровне "ruAА-", по рейтингу установлен "стабильный" прогноз, говорится в сообщении агентства. По мнению агентства, рейтинг компании обусловлен адекватными... По мнению агентства, рейтинг компании обусловлен адекватными... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах Росбанка на уровне "ВВВ". Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтинга - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Краткосрочный РДЭ банка был... Краткосрочный РДЭ банка был... читать дальше

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Германский автомобилестроительный концерн Daimler AG ожидает сохранения сильного спроса в КНР в 2022 году. "Я очень оптимистичен относительно Китая в следующем году", - заявил глава китайского подразделения компании Хубертус Троска на пресс-конференции в... "Я очень оптимистичен относительно Китая в следующем году", - заявил глава китайского подразделения компании Хубертус Троска на пресс-конференции в... читать дальше

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В пятницу, 26 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 4 выпускам еврооблигаций на общую сумму $5,59 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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