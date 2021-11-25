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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 27,78 пункта (0,703%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3978,34 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 18,52 пункта (1,115%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 18,52 пункта (1,115%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Минфин РФ констатирует рост интереса иностранных страховщиков к выводу на российский страховой рынок своих филиалов, ведомство прогнозирует их появление в ближайшей перспективе, сообщил вчера руководитель департамента Минфина РФ Иван Чебесков на страховом форуме. Порядок такого... читать дальше

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Количество заказов на Wildberries в первые дни распродажи, 22-23 ноября, выросло в три раза по сравнению с аналогичным показателем год назад, сообщил онлайн-ритейлер. Общая сумма заказов увеличилась в 2,8 раза. Общая сумма заказов увеличилась в 2,8 раза. "Мы отмечаем, что в этом году "Черная пятница"... "Мы отмечаем, что в этом году "Черная пятница"... читать дальше

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Департамент финансов Ярославской области выставил на 30 ноября оферту по облигациям серий 35014, 35015, 35016, 35017 и 35018, сообщается в материалах на сайте ведомства. Период предъявления облигаций к выкупу - с 10:00 25 ноября до 16:00 МСК 26 ноября. Агент по... Период предъявления облигаций к выкупу - с 10:00 25 ноября до 16:00 МСК 26 ноября. Агент по... читать дальше

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ЦБ РФ 23 ноября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 26,5 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 26,4 млрд рублей. Днем ранее объем покупки валюты составил 26,4 млрд рублей. В период с 9 ноября по 6 декабря плановый совокупный объем покупки валюты... В период с 9 ноября по 6 декабря плановый совокупный объем покупки валюты... читать дальше

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Сегодняшние торги фондовый рынок России начал восстановительным ростом. Сегодня фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики. Сегодня фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики. Европейские фондовые рынки завершили торги в среду разнонаправленными... Европейские фондовые рынки завершили торги в среду разнонаправленными... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,65/75,83 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 24 коп., Cредний курс продажи...

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 25 ноября по данным на начало операционного дня выросло до -470,9 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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Новое правительство ФРГ в составе социал-демократов, "Зеленых" и "Свободных демократов" подтвердило цель по отказу Германии от угольной энергетики к 2030 году - на 8 лет раньше, чем планировалось прежде, говорится в представленном вчера тексте коалиционного соглашения.... читать дальше

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Восстановление производства в птицеводстве и свиноводстве РФ, несмотря на существенный рост издержек, способствует постепенному снижению цен на мясо кур и свинину, сообщает Минсельхоз. По данным на 24 ноября, стоимость свинины у производителей за неделю опустилась на... По данным на 24 ноября, стоимость свинины у производителей за неделю опустилась на... читать дальше

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Счетная палата предлагает передать часть доходов от акцизов на табак в консолидированные бюджеты регионов. "Сейчас у них нет заинтересованности бороться за легальность своих рынков, где продаются сигареты, потому что весь акциз поступает в федеральный бюджет", - заявил... "Сейчас у них нет заинтересованности бороться за легальность своих рынков, где продаются сигареты, потому что весь акциз поступает в федеральный бюджет", - заявил... читать дальше

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Администрация президента США Джо Байдена добивается от союзников-демократов в Конгрессе отмены санкций в отношении российского газопровода "Северный поток 2", законодатели предлагают внести их в оборонный бюджет США на следующий год, сообщает в четверг журнал Foreign... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 25 ноября составили по Российской Федерации 3775,2 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3568,7 млрд руб. На... На... читать дальше

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Выпуск легковых автомобилей в РФ в октябре 2021 г. в сравнении с сентябрем снизился на 2%, грузовиков - вырос на 3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики (Росстата). За октябрь в РФ было выпущено 104 тыс. легковых машин. С учетом высокой базы прошлого... За октябрь в РФ было выпущено 104 тыс. легковых машин. С учетом высокой базы прошлого... читать дальше

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Доллар США дешевеет относительно евро, иены и фунта на торгах в четверг после укрепления накануне на фоне сигналов о возможности более быстрого, чем ожидалось, ужесточения политики Федеральной резервной системой (ФРС). Протокол заседания ФРС от 2-3 ноября,... Протокол заседания ФРС от 2-3 ноября,... читать дальше

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"АЛРОСА" с января 2022 года начнет проводить торговые сессии, учитывая специфику бизнеса клиентов при заключении долгосрочных договоров и составлении предназначающихся им партий алмазов, сообщила компания. Такой подход будет способствовать поддержанию равновесного... Такой подход будет способствовать поддержанию равновесного... читать дальше

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