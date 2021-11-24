.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,6991 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в октябре в России ускорился до 7,1%
В октябре рост промпроизводства в РФ немного ускорился - до 7,1% после 6,9% в сентябре, сообщил Росстат. По отношению к октябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 1,8%. Данные оказались лучше ожиданий экономистов, прогнозировавших подъем на 6,4%
 
ЦБ РФ предлагает создать механизм банковского вклада для малообеспеченных с привязкой к инфляции
ЦБ РФ предлагает механизм специального банковского вклада для малообеспеченных людей с привязкой к инфляции или ключевой ставке, заявила зампред ЦБ РФ Ольга Полякова. "Если говорить о категории граждан малообеспеченных, мы предлагаем выработать...
 
В РФ дальние пассажирские перевозки будут расти на всех видах транспорта
В ближайшие 14 лет объемы пассажирских перевозок в дальнем сообщении в РФ будут расти на всех видах транспорта, следует из проекта транспортной стратегии до 2030 года с прогнозом до 2035 г., с которым ознакомился "Интерфакс". Наиболее высокий...
 
Минфин передумал вводить в "русских офшорах" льготу по налогу на прибыль
Минфин РФ счел нецелесообразным снижение до 5% ставки налога на прибыль по доходам международных холдинговых компаний (МХК) в специальных административных районах (САР) в Калининграде и Владивостоке. Об этом сообщил "Ведомостям" статс-секретарь -...
 
24 ноября 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,6991 руб.

 0  
24 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5068 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,6991 руб.

Минимальный курс евро составил 83,3175 руб., максимальный - 84,0025 руб. Было заключено 5689 сделок. Объем торгов составил 30241,64 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,9325 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
24 ноября 2021 года 20:09
"ДОМ.РФ ипотечный агент" 26 ноября проведет размещение облигаций объемом 69,3 млрд рублей
ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") планирует 26 ноября провести размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-14 объемом 69 млрд 302,783 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Размещение...    читать дальше
.
24 ноября 2021 года 20:03
Газпромбанк установил ставку 1-го купона субординированных облигаций в долларах в размере 4,5%, в евро - 3,25%
Газпромбанк (ГПБ) установил ставку 1-го купона субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-04Д в размере 4,5% годовых, серии ГПБ-Т2-02Е в 3,25% годовых, говорится в сообщениях кредитной организации.

Как сообщалось, сбор заявок на выпуски проходил с 10:00 МСК 8 ноября до...    читать дальше
.
24 ноября 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 ноября выросла на 1,50% и составила 63849,446 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 63849,446 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 944,620 млрд руб., или на...
.
24 ноября 2021 года 19:42
Мосбиржа зарегистрировала облигации "ДОМ.РФ Ипотечный агент" серии БО-001P-14
"Мосбиржа" зарегистрировала облигации "ДОМ.РФ Ипотечный агент" серии БО-001P-14 и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи.

Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-14-00307-R-001P. Основные его параметры пока не...    читать дальше
.
24 ноября 2021 года 19:24
Производство продуктов питания в РФ в октябре увеличилось на 2% - Росстат
РФ в октябре этого года увеличила производство продуктов питания на 2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По сравнению с сентябрем рост составил 6,3%, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстата).

В частности, производство муки составило 766 тыс....    читать дальше
.
24 ноября 2021 года 19:21
АКРА подтвердило рейтинг "Селектела" и выпуска его облигаций на уровне "A(RU)", прогноз "стабильный"
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Селектел" и выпуска его облигаций серии 001Р-01R на уровне "А(RU)", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

"Кредитный рейтинг ООО "Селектел" базируется на...    читать дальше
.
24 ноября 2021 года 19:17
Citi ждет инфляцию в РФ по итогам 2021 году на уровне 8,1%
Citi ожидает инфляцию в РФ по итогам 2021 года на уровне 8,1%, сообщил журналистам главный экономист банка в России, Украине и Казахстане Иван Чакаров.

"Рост индекса потребительских цен замедлился до 2,3% в феврале 2020 года, однако с тех пор ускорился до 8,1% по итогам...    читать дальше
.
24 ноября 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,6991 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5068 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,6991 руб.

Минимальный курс евро составил 83,3175 руб., максимальный - 84,0025 руб. Было заключено 5689...    читать дальше
.
24 ноября 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6599 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 624 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6599 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5995 руб., максимальный - 11,7228 руб. Было заключено 413 сделок....    читать дальше
.
24 ноября 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,5797 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2830 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5797 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,11 руб., максимальный - 74,995 руб. Было...    читать дальше
.
24 ноября 2021 года 19:12
Средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 во 2-й декаде ноября выросла до 7,16%
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде ноября увеличилось до 7,159% с 6,984% в первой декаде,...    читать дальше
.
24 ноября 2021 года 19:09
Снижение цен на плодоовощную продукцию замедлилось до 0,1%
Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 16 по 22 ноября снизились на 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).

Темпы снижения замедлились. Неделей ранее они составили 0,3%. Тогда они впервые пошли вниз с начала сентября.

В...    читать дальше
.
24 ноября 2021 года 19:05
Продажи новых домов в США в октябре увеличились на 0,4%
Продажи новых домов в США в октябре увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 745 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в сентябре было реализовано 742 тыс. домов (рост на 7,1% за месяц),...    читать дальше
.
24 ноября 2021 года 19:04
Задолженность по зарплате в октябре снизилась на 1,9% - Росстат
Суммарная задолженность по заработной плате за октябрь снизилась на 1,9%, или на 25,4 млн рублей, и на 1 ноября 2021 г. составила 1 млрд 343,5 млн рублей, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата).

В сентябре задолженность выросла на 3,1%, в...    читать дальше
.
24 ноября 2021 года 19:03
Рост цен на бензин в РФ за неделю замедлился до 0,2%
Потребительские цены на бензин в России с 15 по 21 ноября 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен составлял 0,2%. С начала года бензин подорожал на 7,6%.

По данным Росстата, к 22 ноября...    читать дальше
.
24 ноября 2021 года 19:02
Предпринимательская уверенность в РФ в ноябре не изменилась в добыче, снизилась в обработке - Росстат
Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в ноябре 2021 года в добывающих производствах не изменился и составил 0%, в обрабатывающих производствах опустился до минус 2% с минус 1,3% месяцем ранее, говорится в...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.