Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6599 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,5995 руб., максимальный - 11,7228 руб. Было заключено 413 сделок. Объем торгов составил 1437,68 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,7125 руб. за юань.

24 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 624 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6599 руб.

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ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") планирует 26 ноября провести размещение жилищных облигаций с ипотечным покрытием и с обеспечением в форме поручительства серии БО-001P-14 объемом 69 млрд 302,783 млн рублей, говорится в сообщении компании. Размещение... Размещение... читать дальше

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Газпромбанк (ГПБ) установил ставку 1-го купона субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-04Д в размере 4,5% годовых, серии ГПБ-Т2-02Е в 3,25% годовых, говорится в сообщениях кредитной организации. Как сообщалось, сбор заявок на выпуски проходил с 10:00 МСК 8 ноября до... Как сообщалось, сбор заявок на выпуски проходил с 10:00 МСК 8 ноября до... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 63849,446 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 944,620 млрд руб., или на...

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"Мосбиржа" зарегистрировала облигации "ДОМ.РФ Ипотечный агент" серии БО-001P-14 и включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-14-00307-R-001P. Основные его параметры пока не... Выпуску присвоен идентификационный номер 4B02-14-00307-R-001P. Основные его параметры пока не... читать дальше

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РФ в октябре этого года увеличила производство продуктов питания на 2% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. По сравнению с сентябрем рост составил 6,3%, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстата). В частности, производство муки составило 766 тыс.... В частности, производство муки составило 766 тыс.... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ООО "Селектел" и выпуска его облигаций серии 001Р-01R на уровне "А(RU)", прогноз "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг ООО "Селектел" базируется на... "Кредитный рейтинг ООО "Селектел" базируется на... читать дальше

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Citi ожидает инфляцию в РФ по итогам 2021 года на уровне 8,1%, сообщил журналистам главный экономист банка в России, Украине и Казахстане Иван Чакаров. "Рост индекса потребительских цен замедлился до 2,3% в феврале 2020 года, однако с тех пор ускорился до 8,1% по итогам... "Рост индекса потребительских цен замедлился до 2,3% в феврале 2020 года, однако с тех пор ускорился до 8,1% по итогам... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5068 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,6991 руб. Минимальный курс евро составил 83,3175 руб., максимальный - 84,0025 руб. Было заключено 5689... Минимальный курс евро составил 83,3175 руб., максимальный - 84,0025 руб. Было заключено 5689... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 624 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6599 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5995 руб., максимальный - 11,7228 руб. Было заключено 413 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,5995 руб., максимальный - 11,7228 руб. Было заключено 413 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2830 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5797 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,11 руб., максимальный - 74,995 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,11 руб., максимальный - 74,995 руб. Было... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, во второй декаде ноября увеличилось до 7,159% с 6,984% в первой декаде,... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию в РФ с 16 по 22 ноября снизились на 0,1%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). Темпы снижения замедлились. Неделей ранее они составили 0,3%. Тогда они впервые пошли вниз с начала сентября. Темпы снижения замедлились. Неделей ранее они составили 0,3%. Тогда они впервые пошли вниз с начала сентября. В... В... читать дальше

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Продажи новых домов в США в октябре увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 745 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в сентябре было реализовано 742 тыс. домов (рост на 7,1% за месяц),... читать дальше

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Суммарная задолженность по заработной плате за октябрь снизилась на 1,9%, или на 25,4 млн рублей, и на 1 ноября 2021 г. составила 1 млрд 343,5 млн рублей, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В сентябре задолженность выросла на 3,1%, в... В сентябре задолженность выросла на 3,1%, в... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 15 по 21 ноября 2021 года выросли на 0,2%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе рост цен составлял 0,2%. С начала года бензин подорожал на 7,6%. По данным Росстата, к 22 ноября... По данным Росстата, к 22 ноября... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в ноябре 2021 года в добывающих производствах не изменился и составил 0%, в обрабатывающих производствах опустился до минус 2% с минус 1,3% месяцем ранее, говорится в... читать дальше

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