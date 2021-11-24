Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 83,5914 руб.

Минимальный курс евро составил 83,3 руб., максимальный - 83,9775 руб. Было заключено 2758 сделок. Объем торгов составил 15590,3 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,67 руб. за евро.

24 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6859 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,5914 руб.

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 71 тыс. - до 199 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с марта 2020 года. Неделей ранее число обращений составило 270... Неделей ранее число обращений составило 270... читать дальше

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Цены на нефть перешли к снижению после максимального за две недели скачка по итогам предыдущей сессии и слабого роста в начале торгову. Во вторник президент США Джо Байден объявил о намерении Штатов продать 50 млн баррелей нефти из стратегического запаса страны,... Во вторник президент США Джо Байден объявил о намерении Штатов продать 50 млн баррелей нефти из стратегического запаса страны,... читать дальше

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Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении федеральный бюджет РФ на 2022-204 гг., который, несмотря на сохранение высокой эпидемической неопределенности, ориентирован на восстановление экономического роста. Доходы федерального бюджета на 2022 г. запланированы в... Доходы федерального бюджета на 2022 г. запланированы в... читать дальше

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4 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-143 на 21 млрд 621,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Совокупный измеряемый портфель (объем выплаченного, но не погашенного финансирования) российского рынка факторинга по результатам 9 месяцев 2021 года вырос до 1,22 трлн рублей, что на 42% больше аналогичного показателя 2020 года, говорится в сообщении компании "РТС-капитал"... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель климатической конференции ООН в Глазго была достигнута, решения по ее итогам приняты сбалансированные. "Цель конференции в Глазго достигнута. Удалось скоординировать усилия международного сообщества в борьбе с изменениями... "Цель конференции в Глазго достигнута. Удалось скоординировать усилия международного сообщества в борьбе с изменениями... читать дальше

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Госдума сегодня приняла в третьем чтении проекты бюджетов Пенсионного фонда (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2022-2024 годы. Законопроекты о бюджете ПФР (N1258296-7), о бюджете ФСС (N1258298-7) и ФОМС... Законопроекты о бюджете ПФР (N1258296-7), о бюджете ФСС (N1258298-7) и ФОМС... читать дальше

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ООО "Биннофарм Групп" полностью разместило 15-летний дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей с офертой через 2 года, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 19 ноября. По итогам формирования книги установлена ставка... Сбор заявок на выпуск прошел 19 ноября. По итогам формирования книги установлена ставка... читать дальше

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Контроль за использованием цифровых данных граждан и компаний должен быть усилен, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. "Мы будем выходить (с инициативой), вместе с коллегами из Минцифры, по усилению контроля и ответственности за использование данных граждан и... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,29 пункта (0,336%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3947,04 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4021,25 (+1,54%) пункта,... читать дальше

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Новый подъем заболеваемости коронавирусом будет, он неизбежен, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Нам нужно значимо снизить заболеваемость и достигнуть тех искомых показателей коллективного иммунитета, который мы себе обозначили для того, чтобы наиболее безопасно пройти... читать дальше

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"ЛУКОЙЛ" ориентируется на капвложения по итогам 2021 года без учета проекта Западная Курна - 2 в Ираке в объеме 450 млрд руб., следует из презентации компании. По итогам второго квартала "ЛУКОЙЛ" поднимал прогноз по капвложениям по сравнению с первым кварталом с 450... По итогам второго квартала "ЛУКОЙЛ" поднимал прогноз по капвложениям по сравнению с первым кварталом с 450...

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,85/75,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи упал...

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Государственная Дума приняла в окончательном третьем чтении закон о минимальном размере оплаты труда на 2022 год. Согласно документу, МРОТ с 1 января 2022 года установлен в сумме 13 890 рублей в месяц. Как сообщалось, в первоначально внесенной редакции правительство РФ... Как сообщалось, в первоначально внесенной редакции правительство РФ... читать дальше

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Выручка холдинга Cian plc (бренд Циан) в 3-м квартале увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44% и составила 1,55 млрд рублей, говорится в сообщении сервиса. Скорректированная EBITDA выросла в 1,8 раза, до 151 млн рублей. Маржинальность по... Скорректированная EBITDA выросла в 1,8 раза, до 151 млн рублей. Маржинальность по... читать дальше

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ПАО "КАМАЗ" полностью разместило 2-летние "зеленые" облигации серии БО-П09 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск проходил 19 ноября. Сбор заявок на выпуск проходил 19 ноября. Совокупный спрос на выпуск превысил итоговый объём выпуска в три раза. Покупателями... Совокупный спрос на выпуск превысил итоговый объём выпуска в три раза. Покупателями... читать дальше

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