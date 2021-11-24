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24 ноября 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 83,5914 руб.
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24 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6859 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,5914 руб. Минимальный курс евро составил 83,3 руб., максимальный - 83,9775 руб. Было заключено 2758 сделок. Объем торгов составил 15590,3 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,67 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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