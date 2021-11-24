Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3896,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1325,77 млрд руб.

24 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 24 ноября составили по Российской Федерации 3896,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3647,9 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3772,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3540,8 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 24 ноября составили 1325,77 млрд руб. против 1328,16325 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.