24 ноября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Ноябрь 2021
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Ноябрь 2021
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 14 по 20 ноября
|16:30
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП США
|III квартал 2021
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Октябрь 2021
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 07 по 13 ноября
|18:00
|Изменение расходов и доходов населения США
|Октябрь 2021
|18:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Ноябрь 2021
|18:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Октябрь 2021
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 13 по 19 ноября
Это автоматическое сообщение.
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24 ноября 2021 года 17:06
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 71 тыс. - до 199 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с марта 2020 года.
Неделей ранее число обращений составило 270... читать дальше
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24 ноября 2021 года 17:01
Цены на нефть перешли к снижению после максимального за две недели скачка по итогам предыдущей сессии и слабого роста в начале торгову.
Во вторник президент США Джо Байден объявил о намерении Штатов продать 50 млн баррелей нефти из стратегического запаса страны,... читать дальше
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24 ноября 2021 года 16:48
Госдума приняла в окончательном, третьем, чтении федеральный бюджет РФ на 2022-204 гг., который, несмотря на сохранение высокой эпидемической неопределенности, ориентирован на восстановление экономического роста.
Доходы федерального бюджета на 2022 г. запланированы в... читать дальше
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24 ноября 2021 года 16:44
4 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-143 на 21 млрд 621,9 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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24 ноября 2021 года 16:44
Совокупный измеряемый портфель (объем выплаченного, но не погашенного финансирования) российского рынка факторинга по результатам 9 месяцев 2021 года вырос до 1,22 трлн рублей, что на 42% больше аналогичного показателя 2020 года, говорится в сообщении компании "РТС-капитал"... читать дальше
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24 ноября 2021 года 16:35
Президент РФ Владимир Путин заявил, что цель климатической конференции ООН в Глазго была достигнута, решения по ее итогам приняты сбалансированные.
"Цель конференции в Глазго достигнута. Удалось скоординировать усилия международного сообщества в борьбе с изменениями... читать дальше
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24 ноября 2021 года 16:27
Госдума сегодня приняла в третьем чтении проекты бюджетов Пенсионного фонда (ПФР), Фонда социального страхования (ФСС) и Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2022-2024 годы.
Законопроекты о бюджете ПФР (N1258296-7), о бюджете ФСС (N1258298-7) и ФОМС... читать дальше
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24 ноября 2021 года 16:27
ООО "Биннофарм Групп" полностью разместило 15-летний дебютный выпуск облигаций серии 001P-01 объемом 3 млрд рублей с офертой через 2 года, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 19 ноября. По итогам формирования книги установлена ставка... читать дальше
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24 ноября 2021 года 16:18
Контроль за использованием цифровых данных граждан и компаний должен быть усилен, заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. "Мы будем выходить (с инициативой), вместе с коллегами из Минцифры, по усилению контроля и ответственности за использование данных граждан и... читать дальше
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24 ноября 2021 года 16:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 13,29 пункта (0,336%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3947,04 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4021,25 (+1,54%) пункта,... читать дальше
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24 ноября 2021 года 16:11
Новый подъем заболеваемости коронавирусом будет, он неизбежен, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. "Нам нужно значимо снизить заболеваемость и достигнуть тех искомых показателей коллективного иммунитета, который мы себе обозначили для того, чтобы наиболее безопасно пройти... читать дальше
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24 ноября 2021 года 16:04
"ЛУКОЙЛ" ориентируется на капвложения по итогам 2021 года без учета проекта Западная Курна - 2 в Ираке в объеме 450 млрд руб., следует из презентации компании.
По итогам второго квартала "ЛУКОЙЛ" поднимал прогноз по капвложениям по сравнению с первым кварталом с 450...
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24 ноября 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,85/75,3 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 12 коп., Cредний курс продажи упал...
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24 ноября 2021 года 15:56
Государственная Дума приняла в окончательном третьем чтении закон о минимальном размере оплаты труда на 2022 год. Согласно документу, МРОТ с 1 января 2022 года установлен в сумме 13 890 рублей в месяц.
Как сообщалось, в первоначально внесенной редакции правительство РФ... читать дальше
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24 ноября 2021 года 15:48
Выручка холдинга Cian plc (бренд Циан) в 3-м квартале увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 44% и составила 1,55 млрд рублей, говорится в сообщении сервиса.
Скорректированная EBITDA выросла в 1,8 раза, до 151 млн рублей. Маржинальность по... читать дальше
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24 ноября 2021 года 15:43
ПАО "КАМАЗ" полностью разместило 2-летние "зеленые" облигации серии БО-П09 объемом 2 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск проходил 19 ноября.
Совокупный спрос на выпуск превысил итоговый объём выпуска в три раза. Покупателями... читать дальше
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