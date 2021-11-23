АО "ДОМ.РФ" определило ставку 32-33-го купонов облигаций серии А30 в размере 8,7% годовых, говорится в сообщении компании. Компания разместила облигации серии А30 объемом 6 млрд рублей в апреле 2014 года. Купоны квартальные, ставка текущего купона - 5,05% годовых. По... Компания разместила облигации серии А30 объемом 6 млрд рублей в апреле 2014 года. Купоны квартальные, ставка текущего купона - 5,05% годовых. По... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 62904,826 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 218,906 млрд руб., или на...

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АО "Новая концессионная компания" планирует 25 ноября провести размещение облигаций с индексируемым номиналом серии БО-01 объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Номинал одной облигации в дату размещения - 1 тыс. рублей. Номинал одной облигации в дату размещения - 1 тыс. рублей. Как сообщалось, компания... Как сообщалось, компания... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации НКК ("Новая концессионная компания") серии БО-02 и включила их в третий уровень котировального списка, говорится в сообщении компании. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-15630-A. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-15630-A. Как сообщалось,... Как сообщалось,... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1647 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7256 руб. Минимальный курс юаня составил 11,68 руб., максимальный - 11,777 руб. Была заключена 521 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,68 руб., максимальный - 11,777 руб. Была заключена 521 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5982 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9335 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,61 руб., максимальный - 75,2925 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,61 руб., максимальный - 75,2925 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5187 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,299 руб. Минимальный курс евро составил 83,8925 руб., максимальный - 84,68 руб. Было заключено 7415 сделок.... Минимальный курс евро составил 83,8925 руб., максимальный - 84,68 руб. Было заключено 7415 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом на фоне улучшения внешней сырьевой конъюнктуры. Индекс РТС вырос на 2,11%, индекс МосБиржи прибавил 2,26%. Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня благодарности труду,... Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня благодарности труду,... читать дальше

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Доля нефти в мировом потреблении энергии в результате энергоперехода снизится с 33,1% (2019 г) до 20% к 2050 году, следует из презентации "Всероссийского научно-исследовательского института геологии зарубежных стран" ("ВНИИЗарубежгеология", входит в АО "Росгеология"),... читать дальше

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Федеральное казначейство подготовило порядок работы системы торгов госимуществом (ГИС "Торги", torgi.gov.ru) после 1 января 2022 года. Проект соответствующего приказа ведомства - об утверждении регламента работы torgi.gov.ru - опубликован на портале проектов нормативных правовых... читать дальше

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Аналитики агентства Fitch понизили прогноз мировых цен на железную руду в 2022 году до $90/тонна с ожидавшихся ранее $100/тонна, однако пересмотрели его в сторону повышения в 2023-2024гг. "Мы ожидаем, что в 2022 году рынок железной руды будет более сбалансированным... "Мы ожидаем, что в 2022 году рынок железной руды будет более сбалансированным... читать дальше

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Nokia и российский производитель серверов и систем хранения данных ООО "КНС групп" (бренд Yadro) намерены создать СП для производства базовых станций в РФ. О подписании соответствующего соглашения "Интерфаксу" сообщил источник на телекоммуникационном рынке. В компаниях... О подписании соответствующего соглашения "Интерфаксу" сообщил источник на телекоммуникационном рынке. В компаниях... читать дальше

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Продажи минеральных удобрений на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам текущего года могут достичь 1 млн тонн, сообщил заместитель управляющего директора - начальник управления отраслевого продвижения бизнеса СПбМТСБ Игорь... читать дальше

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Американские фондовые индексы, открывшие сессию во вторник разнонаправленным движением, перешли к росту в ходе торгов. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:55 мск во вторник поднялся на 87,75 пункта (0,25%) и составил 35707... Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:55 мск во вторник поднялся на 87,75 пункта (0,25%) и составил 35707... читать дальше

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ПАО "Сегежа групп" завершило размещение облигаций серии 002P-02R объемом 10 млрд рублей, говорится в сообщении эмитента. Сбор заявок на облигации прошел 15 ноября без премаркетинга с 12:00 МСК до 15:00 МСК. Сбор заявок на облигации прошел 15 ноября без премаркетинга с 12:00 МСК до 15:00 МСК. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,7%... Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,7%... читать дальше

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Квота России на ввоз в 2022 году сахара (сахара-сырца) может составить 300 тыс. тонн, ЕАЭС в целом - 770 тыс. тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с подготовкой документов к заседанию совета ЕЭК. По его словам, такие предварительные объемы были названы в ходе... По его словам, такие предварительные объемы были названы в ходе... читать дальше

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