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23 ноября 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,9335 руб.

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23 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5982 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,9335 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,61 руб., максимальный - 75,2925 руб. Было заключено 64293 сделки. Объем торгов составил 290944,73 млн руб., что на 45% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 75,0125 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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