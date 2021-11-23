Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 84,2773 руб.

Минимальный курс евро составил 83,85 руб., максимальный - 84,5775 руб. Было заключено 2924 сделки. Объем торгов составил 14845,87 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 84,1475 руб. за евро.

23 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9843 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,2773 руб.

.

Банк России не планирует в ближайшее время вносить какие-либо существенные изменения в регулирование страховых брокеров, заявил во вторник на онлайн-конференции зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. По его словам, регулирование в этой сфере "достаточно стабильно", Банк... По его словам, регулирование в этой сфере "достаточно стабильно", Банк... читать дальше

.

В среду, 24 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 31,71 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

В среду, 24 ноября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8,16 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

В среду, 24 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $712,6 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

.

В среду, 24 ноября, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 138,68 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

.

Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в октябре 2021 года сократилось на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 145,7 млн тонн, сообщила организация. За 10 месяцев выпуск... За 10 месяцев выпуск... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9843 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,2773 руб. Минимальный курс евро составил 83,85 руб., максимальный - 84,5775 руб. Было заключено 2924... Минимальный курс евро составил 83,85 руб., максимальный - 84,5775 руб. Было заключено 2924... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться днем во вторник на ожиданиях скоординированных действий США и некоторых других стран по продаже этого энергоресурса из стратегических запасов. Индия планирует на текущей неделе продать около 5 млн баррелей из запасов... Индия планирует на текущей неделе продать около 5 млн баррелей из запасов... читать дальше

.

X5 Retail Group планирует к 2025 году довести до 13% долю собственного импорта в поставках продукции в сеть. "Наша цель - достигнуть долю импорта в 13% к 2025 году", - сообщила представитель департамента продаж Татьяна Гритнева на российско-вьетнамской онлайн... "Наша цель - достигнуть долю импорта в 13% к 2025 году", - сообщила представитель департамента продаж Татьяна Гритнева на российско-вьетнамской онлайн... читать дальше

.

ЦБ РФ с 24 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4324,17 (-23,57) руб./грамм; на серебро - 59,4 (+0,87) руб./грамм; на платину - 2408,33 (-42,9) руб./грамм; на палладий - 4686,74 (-177,93) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

.

Президент Сербии Александр Вучич заявил сегодня, что Белград надеется на гибкие договоренности с "Газпромом" по поставкам больших объемов газа по выгодной цене. "Я уверен, что мы найдем лучшее решение трех вещей, касающихся газа - это цена, это количество, поскольку нам... "Я уверен, что мы найдем лучшее решение трех вещей, касающихся газа - это цена, это количество, поскольку нам... читать дальше

.

Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. в третьем квартале уменьшил чистую прибыль на 84% - до 788,6 млн юаней ($123,5 млн) по сравнению с 4,86 млрд юаней за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе компании. Xiaomi сообщила, что компании, в... Xiaomi сообщила, что компании, в... читать дальше

.

Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 43 пункта (1,11%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3915,77 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3934,08 (+1,58%) пункта, минимальное -... читать дальше

.

Глава Минцифры Максут Шадаев считает, что требовать от разработчиков программного обеспечения (ПО) совместимости их продуктов с российским оборудованием нужно с учетом планов распространения отечественных процессоров. "Требовать от разработчиков в текущий момент... "Требовать от разработчиков в текущий момент... читать дальше

.

Индия планирует продать около 5 млн баррелей нефти из стратегических запасов в рамках скоординированных действий с США и рядом других нефтепроизводителей для того, чтобы ограничить рост цен, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Продажа может... Продажа может... читать дальше

.

Биржевые цены на бензины, демонстрирующие снижение почти 2 месяца подряд, вернулись к уровням начала 2021 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Так, стоимость Аи-92 снизилась на 23 ноября до 49894 руб./т. (около 50... Так, стоимость Аи-92 снизилась на 23 ноября до 49894 руб./т. (около 50... читать дальше

.