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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 24 ноября в размере 84,1718 руб.
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23 ноября 2021 года 13:22
ЦБ РФ установил курс евро с 24 ноября в размере 84,1718 руб.
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23 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 ноября, составляет 84,1718 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 140,03 коп. Это автоматическое сообщение.
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23 ноября 2021 года 15:31
Банк России не планирует в ближайшее время вносить какие-либо существенные изменения в регулирование страховых брокеров, заявил во вторник на онлайн-конференции зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. По его словам, регулирование в этой сфере "достаточно стабильно", Банк... читать дальше
.23 ноября 2021 года 15:30
В среду, 24 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 31,71 млрд руб.
В среду, 24 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 28 выпускам облигаций на общую сумму 31,71 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.23 ноября 2021 года 15:30
В среду, 24 ноября, ожидается погашение по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $8,16 млн. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.23 ноября 2021 года 15:30
В среду, 24 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $712,6 тыс.
В среду, 24 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $712,6 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.23 ноября 2021 года 15:30
В среду, 24 ноября, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 138,68 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.23 ноября 2021 года 15:23
Производство стали в 64 странах мира, предоставляющих данные во Всемирную ассоциацию стали (World Steel Association), в октябре 2021 года сократилось на 10,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 145,7 млн тонн, сообщила организация. За 10 месяцев выпуск... читать дальше
.23 ноября 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9843 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,2773 руб. Минимальный курс евро составил 83,85 руб., максимальный - 84,5775 руб. Было заключено 2924... читать дальше
.23 ноября 2021 года 15:12
Цены на нефть эталонных марок продолжают снижаться днем во вторник на ожиданиях скоординированных действий США и некоторых других стран по продаже этого энергоресурса из стратегических запасов. Индия планирует на текущей неделе продать около 5 млн баррелей из запасов... читать дальше
.23 ноября 2021 года 15:08
X5 Retail Group планирует к 2025 году довести до 13% долю собственного импорта в поставках продукции в сеть. "Наша цель - достигнуть долю импорта в 13% к 2025 году", - сообщила представитель департамента продаж Татьяна Гритнева на российско-вьетнамской онлайн... читать дальше
.23 ноября 2021 года 15:04
ЦБ РФ с 24 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4324,17 (-23,57) руб./грамм; на серебро - 59,4 (+0,87) руб./грамм; на платину - 2408,33 (-42,9) руб./грамм; на палладий - 4686,74 (-177,93) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.23 ноября 2021 года 14:58
Президент Сербии Александр Вучич заявил сегодня, что Белград надеется на гибкие договоренности с "Газпромом" по поставкам больших объемов газа по выгодной цене. "Я уверен, что мы найдем лучшее решение трех вещей, касающихся газа - это цена, это количество, поскольку нам... читать дальше
.23 ноября 2021 года 14:50
Китайский производитель электроники Xiaomi Corp. в третьем квартале уменьшил чистую прибыль на 84% - до 788,6 млн юаней ($123,5 млн) по сравнению с 4,86 млрд юаней за аналогичный период прошлого года, говорится в пресс-релизе компании. Xiaomi сообщила, что компании, в... читать дальше
.23 ноября 2021 года 14:45
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 43 пункта (1,11%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3915,77 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3934,08 (+1,58%) пункта, минимальное -... читать дальше
.23 ноября 2021 года 14:42
Глава Минцифры: требования совместимости ПО нужно увязать с планами распространения отечественных процессоров
Глава Минцифры Максут Шадаев считает, что требовать от разработчиков программного обеспечения (ПО) совместимости их продуктов с российским оборудованием нужно с учетом планов распространения отечественных процессоров. "Требовать от разработчиков в текущий момент... читать дальше
.23 ноября 2021 года 14:33
Индия планирует продать около 5 млн баррелей нефти из стратегических запасов в рамках скоординированных действий с США и рядом других нефтепроизводителей для того, чтобы ограничить рост цен, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник. Продажа может... читать дальше
.23 ноября 2021 года 14:23
Биржевые цены на бензины, демонстрирующие снижение почти 2 месяца подряд, вернулись к уровням начала 2021 года, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Так, стоимость Аи-92 снизилась на 23 ноября до 49894 руб./т. (около 50... читать дальше
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