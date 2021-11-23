Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3772,3 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1328,16 млрд руб.

23 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 23 ноября составили по Российской Федерации 3772,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3540,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3846,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3641 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 23 ноября составили 1328,16 млрд руб. против 1336,30301 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

Это автоматическое сообщение.