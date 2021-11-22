ЦБ РФ установил курс евро с 23 ноября в размере 82,7715 руб.

22 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 23 ноября, составляет 82,7715 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 18,70 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 62685,920 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 2015,828 млрд руб., или на...

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АКРА повысило кредитный рейтинг Московского кредитного банка (МКБ) до уровня "А+(RU)", прогноз "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Ранее у банка действовал рейтинг "А(RU)" со "стабильным" прогнозом. Ранее у банка действовал рейтинг "А(RU)" со "стабильным" прогнозом. Также агентство повысило рейтинги облигаций... Также агентство повысило рейтинги облигаций... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 872 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5592 руб. Минимальный курс юаня составил 11,47 руб., максимальный - 11,7411 руб. Было заключено 812 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,47 руб., максимальный - 11,7411 руб. Было заключено 812 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10446 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2725 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,16 руб., максимальный - 74,99 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,16 руб., максимальный - 74,99 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9497 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,7312 руб. Минимальный курс евро составил 82,4975 руб., максимальный - 84,54 руб. Было заключено 9639... Минимальный курс евро составил 82,4975 руб., максимальный - 84,54 руб. Было заключено 9639... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги давлением массовых распродаж из-за геополитической напряженности вокруг России и ситуации с облигациями госкорпорации "Роснано". Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, впервые с августа пробил вниз рубеж 3900 пунктов.... читать дальше

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Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов в понедельник после первоначального подъема. Между тем на нефтяные котировки продолжает оказывать давление ряд факторов. WTI накануне подешевела до минимума за семь недель, Brent - до минимума за восемь недель на растущих... WTI накануне подешевела до минимума за семь недель, Brent - до минимума за восемь недель на растущих... читать дальше

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Цены на красную икру в РФ, резко поднявшиеся в преддверии Нового года, после него могут так же резко упасть, считает председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. "Очевидно, что предновогодний ажиотаж вокруг стоимости икры - планомерно раздуваемая... читать дальше

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ПАО "Ростелеком" планирует к выпуску социальные биржевые облигации серии 001P-06R объемом не более 10 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе агентства АКРА. Срок размещения облигаций составит 4 года (1456 дней), другие параметры выпуска пока не... Срок размещения облигаций составит 4 года (1456 дней), другие параметры выпуска пока не... читать дальше

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Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту, сообщил Белый дом в понедельник. При этом Лейл Брейнард выдвинута на должность его заместителя. "Я полностью уверен в том, что... "Я полностью уверен в том, что... читать дальше

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Основные индексы американского фондового рынка растут в ходе торгов в понедельник. В центре внимания трейдеров находится новость о том, что президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок... В центре внимания трейдеров находится новость о том, что президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок... читать дальше

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Доллар США уверенно повышается по отношению к основным валютам. Росту доллара способствует новость о том, что президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту. Об этом сообщил Белый дом... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) оштрафовала сотового оператора Tele2 на 825,5 тыс. рублей в связи с необоснованным повышением тарифов в январе 2021 года, говорится в сообщении ведомства. Tele2 в январе 2021 года повысила стоимость услуг сотовой связи для... Tele2 в январе 2021 года повысила стоимость услуг сотовой связи для... читать дальше

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Меткомбанк (г. Каменск-Уральский) по итогам 9 месяцев 2021 года получил 891,7 млн рублей чистой прибыли, что на 2,3% меньше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в отчетности финансового учреждения по РСБУ. "На структуру прибыли оказало влияние изменение доходов от... читать дальше

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Президент США Джо Байден планирует выдвинуть кандидатуру нынешнего главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла на второй срок на этом посту, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на заявление Белого дома. При этом Лейл Брейнард будет выдвинута на должность...

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Саудовская Аравия в сентябре увеличила экспорт нефти на 1% - до 6,516 млн баррелей в сутки (б/с) по сравнению с 6,450 млн б/с в августе, свидетельствуют данные на сайте Joint Organization Data Initiative (JODI). При этом относительно сентября прошлого года показатель вырос на... читать дальше

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