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ГЛАВНОЕ
ВВП России в 3-м квартале вырос на 4,3%
Российская экономика в 3-м квартале выросла на 4,3% после скачка на 10,5% во 2-м, свидетельствуют предварительные данные Росстата. Минэкономразвития оценивало повышение ВВП в июле-сентябре на уровне 4%
 
Темпы роста ВВП РФ в 4-м квартале замедлятся до около 3%, считают в Минэкономразвития
Минэкономразвития прогнозирует замедление годовых темпов роста ВВП РФ в 4-м квартале до около 3% с 4,3% в 3-м квартале на фоне более высокой базы конца 2020 года, заявила в интервью "Интерфаксу" замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова, курирующая...
 
Соцвыплаты после индексации прожиточного минимума вырастут для 16 млн россиян
Индексация прожиточного минимума повысит социальные выплаты для 16 млн россиян, сообщила в четверг вице-премьер Татьяна Голикова. "В общем повышение этих выплат затронет порядка 16 млн наших граждан", - сказала Голикова в эфире телеканала "Россия...
 
Средняя ставка по ипотеке к концу года может превысить 10%
Средние ипотечные ставки в России превысили допандемийный уровень. Так, показатель на новостройки (без учета льготных программ) вырос до 8,87%, на вторичное жилье - до 9,26%, на рефинансирование - до 8,66%, сообщил "Известиям" руководитель...
 

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20 ноября 2021 года 17:46
В Москве по программе реновации за пять лет построят 5,5 млн кв.м жилья
Объемы и темпы строительства жилья по программе реновации жилищного фонда в столице в ближайшие годы будут расти, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

"В течение пяти лет мы планируем возвести примерно...    читать дальше
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20 ноября 2021 года 16:54
Канадская Centerra Gold потеряла контроль над золотодобывающим рудником Кумтор в Киргизии
Золотодобывающий рудник Кумтор в Кыргызстане больше не принадлежит канадской компании Centerra Gold Inc., заявил в субботу глава кыргызского правительства Акылбек Жапаров. "Несколько часов назад, поздно вечером, в пятницу 19 ноября по канадскому времени, после завершения...    читать дальше
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20 ноября 2021 года 15:40
"Узбекнефтегаз" согласовал с ВЭБ и "Газпромбанком" кредит на $250 млн
АО "Узбекнефтегаз" в рамках финансирования программы по увеличению добычи углеводородного сырья подписало соглашения с ВЭБ.РФ, АО "ЭКСАР", "Газпромбанком" (ГПБ) и Bank GPB International S.A. о сотрудничестве, предусматривающее выделение кредита на $257,3 млн, сообщила...    читать дальше
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20 ноября 2021 года 14:51
Fitch подтвердило рейтинг SOCAR на уровне "BB+"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Государственной нефтяной компании Азербайджана на уровне "BB+", прогноз - "Стабильный", говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте агентства.

"SOCAR полностью принадлежит государству, и...    читать дальше
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20 ноября 2021 года 14:05
Правительство увеличило объем бюджетных инвестиций в реконструкцию форта "Кроншлот" до 4,3 млрд руб.
С 2,2 млрд до 4,3 млрд рублей увеличен объём инвестиций, которые будут вложены государством в реконструкцию кронштадтского форта "Кроншлот", соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин.

"Дополнительное финансирование связано с...    читать дальше
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20 ноября 2021 года 13:28
За год самозанятых в России стало на миллион больше
Карантинные ограничения из-за COVID-19 стали причиной заметного снижения количества экономических субъектов, при этом с начала года почти на 1 млн увеличилось количество самозанятых, сообщил журналистам президент общероссийской общественной организации малого и среднего...    читать дальше
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20 ноября 2021 года 12:53
Ужин на День благодарения обойдется американцам в $53,31 и станет самым дорогим за 35 лет
Стоимость ужина на День благодарения, который отмечается в США в следующий четверг, 25 ноября, обойдется американцам в этом году в среднем в $53,31, что на 14% больше прошлогодней стоимости, составившей $46,90, показали результаты исследования American Farm Bureau Federation...    читать дальше
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20 ноября 2021 года 12:38
Розничные продажи в Канаде в сентябре снизились на 0,6%
В сентябре 2021 года розничные продажи в Канаде сократились на 0,6% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано повышение показателя на 2,1%, свидетельствуют данные Статистического управления страны, опубликованные в пятницу. Аналитики ожидали более существенного...    читать дальше
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20 ноября 2021 года 11:47
Объем штрафов, наложенных SEC на компании и физлица в прошлом фингоду, снизился на 18%
Объем штрафов, наложенных Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США на компании и отдельных лиц, в 2021 финансовом году сократился на 18%.

Совокупная сумма штрафов за 12 месяцев, завершившихся 30 сентября, составила $3,9 млрд, сообщается в пресс-релизе. Число...    читать дальше
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20 ноября 2021 года 11:31
За сутки в России выявлено более 37,1 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 37 тыс. 120 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 254 пациента, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 37 120 в 85...    читать дальше
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20 ноября 2021 года 11:14
Fitch подтвердило рейтинги "РусГидро" на уровне "ВВВ"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) по обязательствам в национальной и иностранной валютах "РусГидро" на уровне "ВВВ". Прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Долгосрочные рейтинги...    читать дальше
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20 ноября 2021 года 10:58
Число выявленных заражений COVID-19 в мире приблизилось к 256,7 млн
Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы выросло до 256 млн 691 тыс. 704, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 140 тыс....    читать дальше
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20 ноября 2021 года 10:45
Ford увеличил объем выкупа облигаций до $6,8 млрд
Американский автопроизводитель Ford Motor объявил об увеличении объема долговых обязательств, которые их владельцы могут предъявить к досрочному погашению до $6,796 млрд с $5 млрд.

Это касается облигаций, срок погашения которых наступает с апреля 2025 года по февраль...    читать дальше
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20 ноября 2021 года 10:29
Минпромторг РФ предлагает провести эксперимент по маркировке электроники
Эксперимент по маркировке некоторых видов товаров, относящихся к электронной компонентной базе и электронной (в том числе радиоэлектронной) продукции, может пройти в РФ с 1 января по 1 сентября 2022 года.

Такие сроки указаны в проекте постановления правительства,...    читать дальше
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20 ноября 2021 года 10:14
В расчет индекса Hang Seng с 6 декабря войдут акции еще четырех компаний
Число компаний, акции которых входят в расчет гонконгского фондового индекса Hang Seng, увеличится на четыре - до 64. Новыми компонентами индикатора станут JD.com Inc., NetEase Inc., China Resources Beer (Holdings) Co. и ENN Energy Holdings Ltd., говорится в сообщении индексного...    читать дальше
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20 ноября 2021 года 09:57
Банк России предложил ввести ответственность за незаконный оборот цифровых финансовых активов
Центральный банк в рамках разработки законодательных мер о введении отдельного налогообложения для цифровых финансовых активов (ЦФА) предлагает также ввести и ответственность за их незаконный оборот, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на...    читать дальше
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