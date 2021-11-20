Объемы и темпы строительства жилья по программе реновации жилищного фонда в столице в ближайшие годы будут расти, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "В течение пяти лет мы планируем возвести примерно... "В течение пяти лет мы планируем возвести примерно... читать дальше

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Золотодобывающий рудник Кумтор в Кыргызстане больше не принадлежит канадской компании Centerra Gold Inc., заявил в субботу глава кыргызского правительства Акылбек Жапаров. "Несколько часов назад, поздно вечером, в пятницу 19 ноября по канадскому времени, после завершения... читать дальше

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АО "Узбекнефтегаз" в рамках финансирования программы по увеличению добычи углеводородного сырья подписало соглашения с ВЭБ.РФ, АО "ЭКСАР", "Газпромбанком" (ГПБ) и Bank GPB International S.A. о сотрудничестве, предусматривающее выделение кредита на $257,3 млн, сообщила... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Государственной нефтяной компании Азербайджана на уровне "BB+", прогноз - "Стабильный", говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте агентства. "SOCAR полностью принадлежит государству, и... "SOCAR полностью принадлежит государству, и... читать дальше

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С 2,2 млрд до 4,3 млрд рублей увеличен объём инвестиций, которые будут вложены государством в реконструкцию кронштадтского форта "Кроншлот", соответствующее постановление утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. "Дополнительное финансирование связано с... "Дополнительное финансирование связано с... читать дальше

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Карантинные ограничения из-за COVID-19 стали причиной заметного снижения количества экономических субъектов, при этом с начала года почти на 1 млн увеличилось количество самозанятых, сообщил журналистам президент общероссийской общественной организации малого и среднего... читать дальше

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Стоимость ужина на День благодарения, который отмечается в США в следующий четверг, 25 ноября, обойдется американцам в этом году в среднем в $53,31, что на 14% больше прошлогодней стоимости, составившей $46,90, показали результаты исследования American Farm Bureau Federation... читать дальше

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В сентябре 2021 года розничные продажи в Канаде сократились на 0,6% относительно предыдущего месяца, когда было зафиксировано повышение показателя на 2,1%, свидетельствуют данные Статистического управления страны, опубликованные в пятницу. Аналитики ожидали более существенного... читать дальше

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Объем штрафов, наложенных Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США на компании и отдельных лиц, в 2021 финансовом году сократился на 18%. Совокупная сумма штрафов за 12 месяцев, завершившихся 30 сентября, составила $3,9 млрд, сообщается в пресс-релизе. Число... Совокупная сумма штрафов за 12 месяцев, завершившихся 30 сентября, составила $3,9 млрд, сообщается в пресс-релизе. Число... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 37 тыс. 120 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 254 пациента, следует из данных оперативного штаба. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) - 37 120 в 85... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) по обязательствам в национальной и иностранной валютах "РусГидро" на уровне "ВВВ". Прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Долгосрочные рейтинги... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы выросло до 256 млн 691 тыс. 704, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 140 тыс.... читать дальше

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Американский автопроизводитель Ford Motor объявил об увеличении объема долговых обязательств, которые их владельцы могут предъявить к досрочному погашению до $6,796 млрд с $5 млрд. Это касается облигаций, срок погашения которых наступает с апреля 2025 года по февраль... Это касается облигаций, срок погашения которых наступает с апреля 2025 года по февраль... читать дальше

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Эксперимент по маркировке некоторых видов товаров, относящихся к электронной компонентной базе и электронной (в том числе радиоэлектронной) продукции, может пройти в РФ с 1 января по 1 сентября 2022 года. Такие сроки указаны в проекте постановления правительства,... Такие сроки указаны в проекте постановления правительства,... читать дальше

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Число компаний, акции которых входят в расчет гонконгского фондового индекса Hang Seng, увеличится на четыре - до 64. Новыми компонентами индикатора станут JD.com Inc., NetEase Inc., China Resources Beer (Holdings) Co. и ENN Energy Holdings Ltd., говорится в сообщении индексного... читать дальше

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Центральный банк в рамках разработки законодательных мер о введении отдельного налогообложения для цифровых финансовых активов (ЦФА) предлагает также ввести и ответственность за их незаконный оборот, говорится в проекте основных направлений развития финансового рынка РФ на... читать дальше

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