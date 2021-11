.

Число компаний, акции которых входят в расчет гонконгского фондового индекса Hang Seng, увеличится на четыре - до 64. Новыми компонентами индикатора станут JD.com Inc., NetEase Inc., China Resources Beer (Holdings) Co. и ENN Energy Holdings Ltd., говорится в сообщении индексного... читать дальше