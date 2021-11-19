Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 64603,988 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1435,443 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1083 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,772 руб. Минимальный курс евро составил 82,385 руб., максимальный - 83,125 руб. Было заключено 8838 сделок.... Минимальный курс евро составил 82,385 руб., максимальный - 83,125 руб. Было заключено 8838 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2654 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,2147 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,6925 руб., максимальный - 73,6775 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,6925 руб., максимальный - 73,6775 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 561 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4717 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3936 руб., максимальный - 11,516 руб. Было заключено 412 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,3936 руб., максимальный - 11,516 руб. Было заключено 412 сделок.... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги уверенным ростом, завершил пятницу существенным падением индексов. Европейские рынки акций в самом начале сессии демонстрировали мажорный настрой, потом снижались. Европейские рынки акций в самом начале сессии демонстрировали мажорный настрой, потом снижались. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном... Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном... читать дальше

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В ОАО "Российские железные дороги" считают, что повышение железнодорожных тарифов на контейнерные перевозки сверх базовой индексации позволит снизить перегрузку инфраструктуры. "В следующем году идет тренд на замедление прироста (перевозок), потому что контейнеры... "В следующем году идет тренд на замедление прироста (перевозок), потому что контейнеры... читать дальше

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За неделю котировки российских еврооблигаций умеренно снизились на фоне падения нефти и роста геополитических рисков из-за миграционного кризиса, сложившегося на границе Белоруссии со странами ЕС, а также сообщений западных СМИ о перемещении российских войск вблизи границ с... читать дальше

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Контейнерные операторы не имеют единой позиции по тарификации ж/д перевозок в РФ в 2022 г. "Мы говорим (об индексации) на 10-12% (монополия предлагает повысить ставки на 4,75% сверх базовых 6,8% или дифференцировано: на 3,5% на расстоянии до 4 тыс. км в восточном... "Мы говорим (об индексации) на 10-12% (монополия предлагает повысить ставки на 4,75% сверх базовых 6,8% или дифференцировано: на 3,5% на расстоянии до 4 тыс. км в восточном... читать дальше

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Американский рынок акций начал торги в пятницу без единой динамики. Значение Dow Jones Industrial Average к 18:05 мск уменьшилось на 0,74% и составляло 35605,54 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени опустился на 0,04% - до 4702,69 пункта. Между тем Nasdaq... Значение Dow Jones Industrial Average к 18:05 мск уменьшилось на 0,74% и составляло 35605,54 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени опустился на 0,04% - до 4702,69 пункта. Между тем Nasdaq... читать дальше

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ОАО "Российские железные дороги" планирует придерживаться плана роста погрузки на 3,3% в 2021 году, несмотря на текущее улучшение динамики (+3,1% по итогам 15 дней ноября при ориентире в +1,7%; по итогам 10 месяцев - +3,4%). "Сверх +3,3% (менять прогноз) не будем. Нам... "Сверх +3,3% (менять прогноз) не будем. Нам... читать дальше

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Федеральное агентство морского и речного транспорта по итогам 2021 года прогнозирует рост грузооборота морских портов РФ по сравнению с 2020 годом на 1,8%, сообщил журналистам замглавы Росморречфлота Захарий Джиоев. "(Грузооборот морских портов составит) 835 млн тонн,... "(Грузооборот морских портов составит) 835 млн тонн,... читать дальше

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Минцифры предлагает обязать федеральные органы власти сократить бюджетные расходы на реализацию ведомственных программ цифровой трансформации за счет использования единой облачной платформы "Гостех". Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на... Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на... читать дальше

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Банк России в октябре увеличил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций, следует из его данных. Это соответствует нескольким тоннам драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку. По состоянию на 1 ноября объем запасов монетарного золота... По состоянию на 1 ноября объем запасов монетарного золота... читать дальше

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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который в рамках СЗПК отменяет возврат затрат на инфраструктуру за счет налогов для компании с крупными (свыше 300 млрд руб.) инвестициями в добычу золота, если при этом она является участником РИП. Согласно действующему... Согласно действующему... читать дальше

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На следующей неделе на уровне Минфинов России и Швейцарии продолжится обсуждение изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения между странами, говорится в сообщении российского министерства по итогам встречи министра финансов РФ Антона Силуанова с федеральным... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок усилили падение в ходе вечерних торгов в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:00 мск составла $78,96 за баррель, что на $2,28 (2,81%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Стоимость январских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:00 мск составла $78,96 за баррель, что на $2,28 (2,81%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена... Цена... читать дальше

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