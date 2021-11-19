Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3708,6 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1336,12 млрд руб.

19 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 19 ноября составили по Российской Федерации 3708,6 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3506 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3807,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3616,4 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 19 ноября составили 1336,12 млрд руб. против 1331,83108 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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