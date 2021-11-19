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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 ноября в размере 72,6022 руб., евро - 82,2583 руб.
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19 ноября 2021 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 ноября в размере 72,6022 руб., евро - 82,2583 руб.
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19 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 19 ноября, составляет 72,6022 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 22,06 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 19 ноября, составляет 82,2583 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 9,70 коп.
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19 ноября 2021 года 12:47
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 20 ноября, составляет 82,5845 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,62 коп. Это автоматическое сообщение.
.19 ноября 2021 года 12:47
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 20 ноября, составляет 72,7617 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 15,95 коп. Это автоматическое сообщение.
.19 ноября 2021 года 12:39
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров сообщил, что президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки, предусматривающие увеличение прожиточного минимума (ПМ) и минимального размера оплаты труда (МРОТ). "Сегодня во исполнение соответствующего... читать дальше
.19 ноября 2021 года 12:31
Сибирские регионы, возможно, получат субсидирование железнодорожных поставок нефтепродуктов по аналогии с Дальним Востоком, сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин в ходе "Правительственного часа" в Совете Федерации. Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС)... читать дальше
.19 ноября 2021 года 12:23
Текущее соотношение цен на газ и нефть делает возможным рост цен на нефть, но сценарий в $100 за баррель маловероятен, заявила в интервью "Интерфаксу" замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова, курирующая в министерстве макропрогноз. "Известно, что точно прогнозировать цены на... читать дальше
.19 ноября 2021 года 12:14
ВТБ от сделки по продаже доли в "Магните" может получить 20-25 млрд рублей чистой прибыли , прогнозируют аналитики "Атона". Вчера вечером ВТБ объявил о продаже 17,3% акций "Магнита", которые банк приобрел в 2018 у Сергея Галицкого. Банк уже реализовал 4,9%... читать дальше
.19 ноября 2021 года 12:06
Текущая высокая неопределенность с ценами на энергоносители в мире и в целом с мировой инфляцией несет риски того, что годовая инфляция в РФ замедлится до таргета в 4% не ранее 2023 года, но и вариант снижения в 2022 году еще не исключен, заявила в интервью "Интерфаксу" замглавы... читать дальше
.19 ноября 2021 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 242 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4142 руб. Минимальный курс юаня составил 11,39 руб., максимальный - 11,505 руб. Было заключено 70 сделок.... читать дальше
.19 ноября 2021 года 11:52
В Минстрое РФ отмечают снижение объемов ипотечного кредитования в последние месяцы. "Мы видим пока снижение ипотечного кредитования на 10%. Мы прекрасно понимаем, что все, что выдается сегодня - за ипотекой пришли полтора-два месяца назад", - сообщил замглавы Минстроя... читать дальше
.19 ноября 2021 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 19 ноября составил 72,7617 руб.
На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1876 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 72,7617 руб. По... читать дальше
.19 ноября 2021 года 11:38
ВТБ разместит 19 ноября однодневные бонды серии КС-4-140 на 50 млрд руб. по цене 99,9421% от номинала
9 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 19 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-140 объемом 50 млрд рублей по цене 99,9421% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,05% годовых. Дисконтные... читать дальше
.19 ноября 2021 года 11:37
Вклад монетарных факторов в годовую инфляцию в РФ, по оценке Минэкономразвития, значительно меньше, чем немонетарных факторов, заявила в интервью "Интерфаксу" замглавы Минэкономразвития Полина Крючкова, курирующая в министерстве макропрогноз. "Мы посмотрели влияние... читать дальше
.19 ноября 2021 года 11:29
Объем денежной базы в узком определении в России на 12 ноября составил 14 трлн 329,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 3 ноября денежная база в России равнялась 14 трлн 310,6 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,13%, или на 18,7 млрд... читать дальше
.19 ноября 2021 года 11:23
Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области установило ставку 1-го купона 7-летних облигаций серии 35022 объемом 500 млн рублей на уровне 9,03% годовых, говорится в сообщении ведомства. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 9,34%... читать дальше
.19 ноября 2021 года 11:23
В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 37 тыс. 156 случаев, зафиксирован новый антирекорд летальности: умерли 1 тыс. 254 пациента, следует из обнародованных сегодня данных оперативного штаба. "За последние сутки в России... читать дальше
.19 ноября 2021 года 11:18
КАМАЗ установил ориентир ставки 1-го купона "зеленых" бондов на 2 млрд рублей на уровне 10,05-10,20%
ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) установило ориентир ставки 1-го купона 2-летних "зеленых" облигаций серии БО-П09 объемом 2 млрд рублей в 10,05-10,20% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне... читать дальше
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