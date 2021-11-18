Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,4141 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,366 руб., максимальный - 11,4733 руб. Было заключено 293 сделки. Объем торгов составил 909,53 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,4733 руб. за юань.

18 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 178 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4141 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 66039,431 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 131,950 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 178 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4141 руб. Минимальный курс юаня составил 11,366 руб., максимальный - 11,4733 руб. Было заключено 293 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,366 руб., максимальный - 11,4733 руб. Было заключено 293 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2402 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,925 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,44 руб., максимальный - 73,3725 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 72,44 руб., максимальный - 73,3725 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,6349 руб. Минимальный курс евро составил 82,0275 руб., максимальный - 83,175 руб. Было заключено 7607... Минимальный курс евро составил 82,0275 руб., максимальный - 83,175 руб. Было заключено 7607... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году вновь будут выше инфляции, а конкретные предложения на этот счет уже готовятся в правительстве. На совещании по социальным вопросам Путин напомнил, что на съезде "Единой России" уже ставил задачу... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году минимального размера оплаты труда, в будущем году МРОТ будет увеличен на 1100 рулей и составит 13 тысяч 890 рублей в месяц. На совещании по социальным вопросам Путин предложил поднять... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе вслед за подешевевшей нефтью и на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок.. В четверг в Азии преобладала отрицательная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на... В четверг в Азии преобладала отрицательная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на... читать дальше

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Банк России считает облигации с рейтингом инвестиционного уровня оптимальными для неквалифицированных инвесторов, заявили в пресс-службе ЦБ в ответ на вопрос "Интерфакса" о возможности рассмотреть предложение НАУФОР о расширении диапазона рейтинга облигаций, разрешенных для... читать дальше

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Объем рынка платного ТВ в 3-м квартале составил 26,5 млрд рублей, сохранившись на уровне предыдущего квартала, говорится в отчете аналитической компании "ТМТ Консалтинг". "Отсутствие роста в третьем квартале отмечается впервые, ранее только в первом квартале традиционно... "Отсутствие роста в третьем квартале отмечается впервые, ранее только в первом квартале традиционно... читать дальше

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Основные индексы американского фондового рынка не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг. Трейдеры оценивают отчеты компаний и статистические данные. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на... Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 268 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с марта 2020 года. Неделей ранее число обращений составило 269... Неделей ранее число обращений составило 269... читать дальше

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Россельхознадзор выступает за введение маркировки консервированной продукции, сообщает служба по итогам встречи ее руководителя Сергея Данкверта с председателем совета директоров ЦРПТ (оператор маркировки) Михаилом Дубиным. "Консервы маркировать необходимо.... "Консервы маркировать необходимо.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 567 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8061 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,435 руб., максимальный - 73,36 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,435 руб., максимальный - 73,36 руб. Было... читать дальше

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Свободных мощностей в добыче у "Газпром нефти" почти не осталось, дальше компания будет наращивать бурение, заявил финансовый директор Алексей Янкевич в ходе телеконференции. "Свободных мощностей в добыче у "Газпром нефти" почти не осталось. К концу года они будут... "Свободных мощностей в добыче у "Газпром нефти" почти не осталось. К концу года они будут... читать дальше

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Президент России Владимир Путин призвал наладить реальное международное сотрудничество в борьбе с коронавирусом, отметил значительную роль в этом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Несмотря на предпринимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны... "Несмотря на предпринимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны... читать дальше

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Россия в 2021 году может снизить производство мяса впервые за последние 15 лет, прогнозируют эксперты. "По итогам этого года мясной сектор может показать отрицательную динамику, впервые с 2006 года", - говорится в сообщении "СовЭкона". Эксперты напоминают, что в... Эксперты напоминают, что в... читать дальше

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