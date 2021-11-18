Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 82,6349 руб.

Минимальный курс евро составил 82,0275 руб., максимальный - 83,175 руб. Было заключено 7607 сделок. Объем торгов составил 35153,88 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,0975 руб. за евро.

18 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,6349 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 66039,431 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 131,950 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 178 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4141 руб. Минимальный курс юаня составил 11,366 руб., максимальный - 11,4733 руб. Было заключено 293 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,366 руб., максимальный - 11,4733 руб. Было заключено 293 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2402 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,925 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,44 руб., максимальный - 73,3725 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 72,44 руб., максимальный - 73,3725 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4174 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,6349 руб. Минимальный курс евро составил 82,0275 руб., максимальный - 83,175 руб. Было заключено 7607... Минимальный курс евро составил 82,0275 руб., максимальный - 83,175 руб. Было заключено 7607... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году вновь будут выше инфляции, а конкретные предложения на этот счет уже готовятся в правительстве. На совещании по социальным вопросам Путин напомнил, что на съезде "Единой России" уже ставил задачу... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил подготовить поправки о повышенной индексации в 2022 году минимального размера оплаты труда, в будущем году МРОТ будет увеличен на 1100 рулей и составит 13 тысяч 890 рублей в месяц. На совещании по социальным вопросам Путин предложил поднять... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе вслед за подешевевшей нефтью и на фоне негативных сигналов с внешних фондовых площадок.. В четверг в Азии преобладала отрицательная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на... В четверг в Азии преобладала отрицательная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на... читать дальше

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Банк России считает облигации с рейтингом инвестиционного уровня оптимальными для неквалифицированных инвесторов, заявили в пресс-службе ЦБ в ответ на вопрос "Интерфакса" о возможности рассмотреть предложение НАУФОР о расширении диапазона рейтинга облигаций, разрешенных для... читать дальше

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Объем рынка платного ТВ в 3-м квартале составил 26,5 млрд рублей, сохранившись на уровне предыдущего квартала, говорится в отчете аналитической компании "ТМТ Консалтинг". "Отсутствие роста в третьем квартале отмечается впервые, ранее только в первом квартале традиционно... "Отсутствие роста в третьем квартале отмечается впервые, ранее только в первом квартале традиционно... читать дальше

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Основные индексы американского фондового рынка не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг. Трейдеры оценивают отчеты компаний и статистические данные. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на... Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 1 тыс. - до 268 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это минимальный показатель с марта 2020 года. Неделей ранее число обращений составило 269... Неделей ранее число обращений составило 269... читать дальше

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Россельхознадзор выступает за введение маркировки консервированной продукции, сообщает служба по итогам встречи ее руководителя Сергея Данкверта с председателем совета директоров ЦРПТ (оператор маркировки) Михаилом Дубиным. "Консервы маркировать необходимо.... "Консервы маркировать необходимо.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 567 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8061 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,435 руб., максимальный - 73,36 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,435 руб., максимальный - 73,36 руб. Было... читать дальше

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Свободных мощностей в добыче у "Газпром нефти" почти не осталось, дальше компания будет наращивать бурение, заявил финансовый директор Алексей Янкевич в ходе телеконференции. "Свободных мощностей в добыче у "Газпром нефти" почти не осталось. К концу года они будут... "Свободных мощностей в добыче у "Газпром нефти" почти не осталось. К концу года они будут... читать дальше

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Президент России Владимир Путин призвал наладить реальное международное сотрудничество в борьбе с коронавирусом, отметил значительную роль в этом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). "Несмотря на предпринимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны... "Несмотря на предпринимаемые меры, пандемия далеко не побеждена. Вероятны... читать дальше

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Россия в 2021 году может снизить производство мяса впервые за последние 15 лет, прогнозируют эксперты. "По итогам этого года мясной сектор может показать отрицательную динамику, впервые с 2006 года", - говорится в сообщении "СовЭкона". Эксперты напоминают, что в... Эксперты напоминают, что в... читать дальше

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