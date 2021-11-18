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18 ноября 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 72,8061 руб.
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18 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 567 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,8061 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,435 руб., максимальный - 73,36 руб. Было заключено 12663 сделки. Объем торгов составил 52902,42 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,0625 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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