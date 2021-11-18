Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,39 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,3628 руб., максимальный - 11,4199 руб. Было заключено 67 сделок. Объем торгов составил 349,88 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,3949 руб. за юань.

18 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 393 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,39 руб.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,19/73,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 76 коп., Cредний курс продажи...

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По итогам 3-го квартала т.г. чистая прибыль группы "Черкизово" по МСФО упала по сравнению с аналогичным показателем за 2020 год на 45,9% - до 2,45 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль (не включает чистое изменение справедливой стоимости биологических активов и... Скорректированная чистая прибыль (не включает чистое изменение справедливой стоимости биологических активов и... читать дальше

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что ставки по вкладам в банках растут недостаточными темпами на фоне ускорения инфляции, предложил создать рабочую группу и обсудить этот вопрос на следующей неделе - при одобрении парламентом двух кандидатов в совет директоров... читать дальше

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Производство золота в РФ по итогам 9 месяцев 2021 года составило около 268 тонн, следует из презентации ассоциации, представленной на организованном СРО НФА форуме RBF-2021. Если по итогам полугодия производство отставало от показателя соответствующего периода прошлого... Если по итогам полугодия производство отставало от показателя соответствующего периода прошлого... читать дальше

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В пятницу, 19 ноября, ожидаются погашения по 10 выпускам облигаций на общую сумму 116,5 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В пятницу, 19 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 32 выпускам облигаций на общую сумму 6,14 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В пятницу, 19 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $187,5 тыс.. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Банк России видит необходимость в очередном ограничении ставок микрозаймов, депутаты готовы поддержать соответствующие изменения в законодательство. "Мы, кстати, думаем, что действительно настала пора, как вы и предложили, может быть, снизить максимальную ставку... "Мы, кстати, думаем, что действительно настала пора, как вы и предложили, может быть, снизить максимальную ставку... читать дальше

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Цены на нефть снижаются в ходе торгов на информации о том, что Китай готовится начать продажу нефти из стратегических резервов. Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, рассматривающий аналогичный шаг, призвал Пекин к скоординированным действиям, которые... Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден, рассматривающий аналогичный шаг, призвал Пекин к скоординированным действиям, которые... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 402 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,3675 руб. Минимальный курс евро составил 82,02 руб., максимальный - 82,685 руб. Было заключено 2250 сделок.... Минимальный курс евро составил 82,02 руб., максимальный - 82,685 руб. Было заключено 2250 сделок.... читать дальше

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ЦБ РФ с 19 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4342,8 (-8,4) руб./грамм; на серебро - 58,45 (-0,71) руб./грамм; на платину - 2488,27 (-9,9) руб./грамм; на палладий - 5020,89 (-22,28) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Госдума сегодня одобрила подготовленные Центральным Банком основные направления единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2022 г. и период 2023 и 2024 гг. Документ ежегодно раскрывает цели и подходы к реализации денежно-кредитной политики, отражает свой взгляд... читать дальше

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ООО "Ас Финанс" (Екатеринбург) установило ставку 13-16-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 11% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент разместил выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Эмитент разместил выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей в декабре 2018 года. Срок обращения выпуска... Срок обращения выпуска... читать дальше

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Консолидированная выручка группы "Мечел" в 3- квартале 2021 года составила 102,9 млрд рублей, сократившись на 5% относительно предыдущего квартала, сообщила компания. Показатель EBITDA в июле-сентябре снизился также на 5% к предыдущему кварталу, до 31,9 млрд рублей,... читать дальше

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После нулевого старта индекс Мосбиржи начал снижаться и затем вновь вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 2,91 пункта (0,07%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4146,11 пункта. Максимальное... читать дальше

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Госдума сегодня приняла в окончательном, третьем чтении законопроект, который меняет схему взимания НДПИ с ряда твердых полезных ископаемых и вводит в РФ акциз на сталь. Согласно принятому документу, в Налоговый кодекс (НК) вводится формула расчета акциза на сталь... Согласно принятому документу, в Налоговый кодекс (НК) вводится формула расчета акциза на сталь... читать дальше

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