Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 3807,8 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1331,83 млрд руб.

18 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 18 ноября составили по Российской Федерации 3807,8 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3616,4 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3671,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3496,6 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 18 ноября составили 1331,83 млрд руб. против 1499,23292 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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