Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 82,3273 руб.

Минимальный курс евро составил 82,0175 руб., максимальный - 82,835 руб. Было заключено 3383 сделки. Объем торгов составил 14841,05 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 82,09 руб. за евро.

17 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2619 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,3273 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 66171,381 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 75,153 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5823 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,2308 руб. Минимальный курс евро составил 81,8475 руб., максимальный - 82,835 руб. Было заключено 8858... Минимальный курс евро составил 81,8475 руб., максимальный - 82,835 руб. Было заключено 8858... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2720 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7024 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,3225 руб., максимальный - 73,295 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,3225 руб., максимальный - 73,295 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 122 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3971 руб. Минимальный курс юаня составил 11,184 руб., максимальный - 11,5145 руб. Было заключено 348 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,184 руб., максимальный - 11,5145 руб. Было заключено 348 сделок.... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 8 по 15 ноября 2021 года выросли на 0,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (с 1 по 7 ноября) цены выросли на 0,1%. С начала года бензин подорожал на 7,3%. По данным Росстата,... По данным Росстата,... читать дальше

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Потребительские цены на гречневую крупу за неделю с 9 по 15 ноября повысились на 1,15%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с предыдущей неделей рост цен чуть замедлился. Тогда эта крупа подорожала на 1,28%. Подорожание яиц замедлилось до... Подорожание яиц замедлилось до... читать дальше

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Потребительские цены на плодоовощную продукцию за неделю с 9 по 15 ноября снизились в среднем на 0,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Неделей ранее рост составлял 0,5%. Цены на эту продукцию снизились впервые с начала сентября. Цены на огурцы... Цены на огурцы... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 9 по 15 ноября 2021 года выросли на 0,18%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (со 2 по 8 ноября) цены увеличились на 0,09%. С начала ноября потребительские цены увеличились на 0,3%, с начала... С начала ноября потребительские цены увеличились на 0,3%, с начала... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги разнонаправленными изменениями индексов, завершил день на позитиве. Европейские рынки акций торговались в начале торгов без единой динамики: Британия и Испания падали, остальная Европа плюсовала. Европейские рынки акций торговались в начале торгов без единой динамики: Британия и Испания падали, остальная Европа плюсовала. Фондовые рынки... Фондовые рынки... читать дальше

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Поставки российского газа в Китай с начала работы "Силы Сибири" достигли 12 млрд куб. м, сообщил зампремьера Государственного совета КНР Хань Чжэн в ходе заседания Российско-Китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству. Газопровод заработал... Газопровод заработал... читать дальше

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Решение о применении модульных технологий и конструкций при строительстве домов по программе реновации в Москве будет принято в следующем году, сообщил в среду глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. "В новой Москве продолжается строительство... "В новой Москве продолжается строительство... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2101 тыс. баррелей - до 433,003 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 707 тыс. баррелей и составили 211,996 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 707 тыс. баррелей и составили 211,996 млн баррелей,... читать дальше

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"Московская биржа" раскрыла список иностранных компаний, акции которых будут допущены на первом этапе в утреннюю сессию на рынке акций (7:00 - 10:00 мск) с 6 декабря вместе с российскими бумагами из индекса МосБиржи. Речь идет о таких акциях,... Речь идет о таких акциях,... читать дальше

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Американский рынок акций начал торги в среду снижением. Значение Dow Jones Industrial Average к 18:04 мск уменьшилось на 0,29% и составило 36038,25 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени опустился на 0,21% - до 4691,07 пункта. Nasdaq Composite с начала... Значение Dow Jones Industrial Average к 18:04 мск уменьшилось на 0,29% и составило 36038,25 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени опустился на 0,21% - до 4691,07 пункта. Nasdaq Composite с начала... читать дальше

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Банк "Санкт-Петербург" в рамках уточнения стратегии развития повысил прогноз по рентабельности капитала на 2023 год до более 16% с 15% ранее, следует из презентации кредитной организации. "На фоне восстановления экономики, улучшения качества кредитного портфеля банка и... "На фоне восстановления экономики, улучшения качества кредитного портфеля банка и... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 275 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7494 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,31 руб., максимальный - 73,475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,31 руб., максимальный - 73,475 руб. Было... читать дальше

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