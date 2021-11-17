Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 ноября

17 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 18 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4351,2 (-16,21) руб./грамм; на серебро - 59,16 (+0,35) руб./грамм; на платину - 2498,17 (-81,8) руб./грамм; на палладий - 5043,17 (-37,46) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 66171,381 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 75,153 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5823 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,2308 руб. Минимальный курс евро составил 81,8475 руб., максимальный - 82,835 руб. Было заключено 8858... Минимальный курс евро составил 81,8475 руб., максимальный - 82,835 руб. Было заключено 8858... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2720 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7024 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,3225 руб., максимальный - 73,295 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,3225 руб., максимальный - 73,295 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 122 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3971 руб. Минимальный курс юаня составил 11,184 руб., максимальный - 11,5145 руб. Было заключено 348 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,184 руб., максимальный - 11,5145 руб. Было заключено 348 сделок.... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в России с 8 по 15 ноября 2021 года выросли на 0,3%, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). На предыдущей неделе (с 1 по 7 ноября) цены выросли на 0,1%. С начала года бензин подорожал на 7,3%. По данным Росстата,... По данным Росстата,... читать дальше

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Потребительские цены на гречневую крупу за неделю с 9 по 15 ноября повысились на 1,15%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По сравнению с предыдущей неделей рост цен чуть замедлился. Тогда эта крупа подорожала на 1,28%. Подорожание яиц замедлилось до... Подорожание яиц замедлилось до... читать дальше

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Потребительские цены на плодоовощную продукцию за неделю с 9 по 15 ноября снизились в среднем на 0,3%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Неделей ранее рост составлял 0,5%. Цены на эту продукцию снизились впервые с начала сентября. Цены на огурцы... Цены на огурцы... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 9 по 15 ноября 2021 года выросли на 0,18%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (со 2 по 8 ноября) цены увеличились на 0,09%. С начала ноября потребительские цены увеличились на 0,3%, с начала... С начала ноября потребительские цены увеличились на 0,3%, с начала... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги разнонаправленными изменениями индексов, завершил день на позитиве. Европейские рынки акций торговались в начале торгов без единой динамики: Британия и Испания падали, остальная Европа плюсовала. Европейские рынки акций торговались в начале торгов без единой динамики: Британия и Испания падали, остальная Европа плюсовала. Фондовые рынки... Фондовые рынки... читать дальше

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Поставки российского газа в Китай с начала работы "Силы Сибири" достигли 12 млрд куб. м, сообщил зампремьера Государственного совета КНР Хань Чжэн в ходе заседания Российско-Китайской межправительственной комиссии по энергетическому сотрудничеству. Газопровод заработал... Газопровод заработал... читать дальше

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Решение о применении модульных технологий и конструкций при строительстве домов по программе реновации в Москве будет принято в следующем году, сообщил в среду глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. "В новой Москве продолжается строительство... "В новой Москве продолжается строительство... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2101 тыс. баррелей - до 433,003 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 707 тыс. баррелей и составили 211,996 млн баррелей,... Товарные запасы бензина сократились на 707 тыс. баррелей и составили 211,996 млн баррелей,... читать дальше

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"Московская биржа" раскрыла список иностранных компаний, акции которых будут допущены на первом этапе в утреннюю сессию на рынке акций (7:00 - 10:00 мск) с 6 декабря вместе с российскими бумагами из индекса МосБиржи. Речь идет о таких акциях,... Речь идет о таких акциях,... читать дальше

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Американский рынок акций начал торги в среду снижением. Значение Dow Jones Industrial Average к 18:04 мск уменьшилось на 0,29% и составило 36038,25 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени опустился на 0,21% - до 4691,07 пункта. Nasdaq Composite с начала... Значение Dow Jones Industrial Average к 18:04 мск уменьшилось на 0,29% и составило 36038,25 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени опустился на 0,21% - до 4691,07 пункта. Nasdaq Composite с начала... читать дальше

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Банк "Санкт-Петербург" в рамках уточнения стратегии развития повысил прогноз по рентабельности капитала на 2023 год до более 16% с 15% ранее, следует из презентации кредитной организации. "На фоне восстановления экономики, улучшения качества кредитного портфеля банка и... "На фоне восстановления экономики, улучшения качества кредитного портфеля банка и... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 275 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7494 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,31 руб., максимальный - 73,475 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,31 руб., максимальный - 73,475 руб. Было... читать дальше

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