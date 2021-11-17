Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -143,3 млрд руб.

17 ноября. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до -143,3 млрд руб.

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ПАО "НГК "Славнефть" установило ставку 1-го купона 10-летних облигаций с 4-летней офертой серии 002Р-03 объемом 15 млрд рублей на уровне 8,99% годовых, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 16 ноября за час. Сбор заявок на выпуск прошел 16 ноября за час. Ориентир ставки 1-го купона... Ориентир ставки 1-го купона... читать дальше

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ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, Приморье, входит в группу Global Ports) 17 ноября с 11:00 МСК до 15:00 МСК проведет сбор заявок на 5-летние облигации серии 001Р-02R объемом до 7,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Как сообщалось, ориентир ставки... Как сообщалось, ориентир ставки... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" отозвало рейтинг МСП банка без подтверждения, говорится в сообщении агентства. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне "ruBB+" с "развивающимся" прогнозом. "Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено истечением срока... Ранее у банка действовал рейтинг на уровне "ruBB+" с "развивающимся" прогнозом. "Решение об отзыве рейтинга без подтверждения обусловлено истечением срока... читать дальше

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Потребительские цены в Великобритании в октябре выросли на 4,2% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Национального статистического управления (ONS) страны. Это самый высокий показатель инфляции с ноября 2011 года. Инфляция ускорилась по сравнению с... читать дальше

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Б РФ 15 ноября купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 26,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 26,3 млрд рублей. Днем ранее объем покупки валюты составил 26,3 млрд рублей. В период с 9 ноября по 6 декабря плановый совокупный объем покупки валюты... В период с 9 ноября по 6 декабря плановый совокупный объем покупки валюты... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 6,66 пункта (0,162%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4126,68 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 13,52 пункта (0,765%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 13,52 пункта (0,765%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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Министр финансов США Джанет Йеллен предупредила Конгресс, что ее ведомство может остаться без денег после 15 декабря, если законодатели не поднимут потолок госдолга. "Хотя я уверена, что Минфин сможет финансировать правительство США до 15 декабря, существуют сценарии,... "Хотя я уверена, что Минфин сможет финансировать правительство США до 15 декабря, существуют сценарии,... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 ноября по данным на начало операционного дня снизилось до -143,3 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня... На начало предыдущего операционного дня...

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В среду фондовый рынок России начал торги разнонаправленным движением индексов на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и слабости нефти. Фондовые индексы АТР сегодня в основном снижаются в ходе торгов. Фондовые индексы АТР сегодня в основном снижаются в ходе торгов. Европейские рынки акций завершили торги во вторник... Европейские рынки акций завершили торги во вторник... читать дальше

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,44/73,8 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 26 коп., Cредний курс продажи...

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Курс доллара США растет по отношению к евро и слабо укрепляется в паре с японской иеной в ходе торгов в среду. Долларовый индекс поднялся выше 96 пунктов в среду, достигнув уровней, в последний раз зафиксированных в июле 2020 года, на фоне данных о превзошедших ожидания... Долларовый индекс поднялся выше 96 пунктов в среду, достигнув уровней, в последний раз зафиксированных в июле 2020 года, на фоне данных о превзошедших ожидания... читать дальше

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Американцы планируют потратить на подарки, рождественские покупки и другие неподарочные товары для себя и членов своих семей в период рождественских праздников в среднем $997,73, свидетельствуют данные ежегодного опроса Национальной федерации розничной торговли (NRF). Опрос, в... читать дальше

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Правительство утвердило единый перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для выплаты компенсаций и предоставления госгарантий живущим там людям, сообщает пресс-служба кабмина в среду. "В плане географии перечень не изменился, но стал более... "В плане географии перечень не изменился, но стал более... читать дальше

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Основная цель повышения максимального уровня тарифов за проезд по платным автотрассам в РФ - повышение привлекательности проектов госкомпании "Автодор" для инвесторов, резкого роста платы за проезд по платным дорогам не предполагается, заявил журналистам глава госкомпании... читать дальше

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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 ноября составили по Российской Федерации 3671,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3496,6 млрд руб. На... На... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды выросло до 254 млн 406 тыс. 585, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн... С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн... читать дальше

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