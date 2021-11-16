ЦБ РФ установил курс доллара США с 17 ноября в размере 72,5553 руб.

16 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 ноября, составляет 72,5553 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,29 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 66096,229 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 31,507 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 507 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,4071 руб. Минимальный курс юаня составил 11,3606 руб., максимальный - 11,49 руб. Было заключено 365 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,3606 руб., максимальный - 11,49 руб. Было заключено 365 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 476 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,8053 руб. Минимальный курс евро составил 81,83 руб., максимальный - 83,42 руб. Было заключено 8172 сделки.... Минимальный курс евро составил 81,83 руб., максимальный - 83,42 руб. Было заключено 8172 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5377 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,9487 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,1525 руб., максимальный - 73,5025 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,1525 руб., максимальный - 73,5025 руб. Было... читать дальше

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Рынок акций РФ, открывшийся на позитиве, завершил торги в минусе на фоне перешедшей к снижению нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок. Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite... Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе вечерних торгов во вторник после выхода ежемесячного обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку нефти. МЭА ожидает роста мировой добычи нефти на 1,5 млн б/с до конца года. При этом на США,... МЭА ожидает роста мировой добычи нефти на 1,5 млн б/с до конца года. При этом на США,... читать дальше

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Основные индексы американского фондового рынка повышаются в ходе торгов во вторник. Трейдеры оценивают очередную порцию статистических данных и продолжают следить за отчетами американских компаний за третий квартал. Розничные продажи в США в октябре выросли на 1,7% по... Розничные продажи в США в октябре выросли на 1,7% по... читать дальше

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"Ростелеком" выделит башенную инфраструктуру в отдельную компанию, однако не стремится ее быстро продавать - важен максимальный мультипликатор, надежность и эффективность, заявил президент компании Михаил Осеевский в ходе онлайн-встречи с инвесторами. "Мы башенную... "Мы башенную... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4628 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,7766 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,31 руб., максимальный - 73,49 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 72,31 руб., максимальный - 73,49 руб. Было... читать дальше

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Объем промышленного производства в США в октябре увеличился на 1,6% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 0,7%. В сентябре промпроизводство... В сентябре промпроизводство... читать дальше

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Клиенты банков могут получить возможность добровольно отказаться от дистанционных услуг, это позволит повысить защиту от мошенничества, сообщил первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев. "Планы очень большие, есть несколько новаций,... "Планы очень большие, есть несколько новаций,... читать дальше

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"Ростелеком" ожидает к 2025 году дополнительного роста выручки минимум на 70 млрд рублей, OIBDA - минимум на 25 млрд рублей за счет ускоренного развития цифровых кластеров, следует из презентации старшего вице-президента - финансового директора компании Сергея Анохина в ходе... читать дальше

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Чистая прибыль Home Depot Inc., крупнейшей в США сети магазинов товаров для ремонта и обустройства дома, по итогам 3-го финансового квартала, завершившегося 31 октября, увеличилась на 20% и составила $4,13 млрд по сравнению с $3,43 млрд за аналогичный период предыдущего... читать дальше

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АКРА подтвердило рейтинг Газпромбанка и его облигаций на уровне "AA+(RU)", субординированных облигаций - на уровне "A+(RU)", - говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг Газпромбанка обусловлен сильным и устойчивым бизнес-профилем, адекватными оценками... "Кредитный рейтинг Газпромбанка обусловлен сильным и устойчивым бизнес-профилем, адекватными оценками... читать дальше

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Минтранс РФ рассчитывает на принятие закона о предъявлении QR-кодов для перелетов и для проезда на поездах дальнего следования до конца этого года, сообщил замглавы Минтранса Кирилл Богданов. "Закон мы хотим (принять) уже в этом году (...) Да, в трех чтениях", - сказал Богданов... читать дальше

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Розничные продажи в США в октябре выросли на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли страны. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста на 1,2%. Эксперты Bloomberg прогнозировали подъем на 1,4%. Согласно пересмотренным данным,... читать дальше

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