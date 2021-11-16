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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 ноября 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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16 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Безработица в Великобритании Октябрь 2021
10:00 Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании Сентябрь 2021
10:45 Изменение потребительских цен во Франции Октябрь 2021
12:00 Изменение потребительских цен в Италии Октябрь 2021
13:00 Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны III квартал 2021
16:15 Новостройки в Канаде Октябрь 2021
16:30 Динамика цен на продукцию, импортируемую в США Октябрь 2021
16:30 Объемы розничных продаж в США Октябрь 2021
17:15 Промышленное производство в США Октябрь 2021
18:00 Товарные запасы на складах США Сентябрь 2021

Это автоматическое сообщение.


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НОВОСТИ
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Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, китайский Shanghai Composite...    читать дальше
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"Планы очень большие, есть несколько новаций,...    читать дальше
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Чистая прибыль Home Depot Inc., крупнейшей в США сети магазинов товаров для ремонта и обустройства дома, по итогам 3-го финансового квартала, завершившегося 31 октября, увеличилась на 20% и составила $4,13 млрд по сравнению с $3,43 млрд за аналогичный период предыдущего...    читать дальше
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АКРА подтвердило рейтинг Газпромбанка и его облигаций на уровне "AA+(RU)", субординированных облигаций - на уровне "A+(RU)", - говорится в пресс-релизе агентства.

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16 ноября 2021 года 17:02
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