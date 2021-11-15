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15 ноября 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,3543 руб.
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15 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 730 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3543 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2966 руб., максимальный - 11,42 руб. Было заключено 339 сделок. Объем торгов составил 627,79 млн руб., что на 50% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,41 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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.15 ноября 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 730 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3543 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2966 руб., максимальный - 11,42 руб. Было заключено 339 сделок.... читать дальше
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.15 ноября 2021 года 18:17
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.15 ноября 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3410 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,3138 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,9925 руб., максимальный - 73 руб. Было заключено... читать дальше
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.15 ноября 2021 года 17:45
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