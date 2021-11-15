Учетные цены Банка России на драгметаллы с 16 ноября

15 ноября. FINMARKET.RU -РФ с 16 ноября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4330,74 (+59,46) руб./грамм; на серебро - 57,99 (+0,32) руб./грамм; на платину - 2502,53 (+32,11) руб./грамм; на палладий - 4851,7 (+164,83) руб./грамм.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 66127,735 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 319,868 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1350 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,8537 руб. Минимальный курс евро составил 82,3525 руб., максимальный - 83,5725 руб. Было заключено 8148... Минимальный курс евро составил 82,3525 руб., максимальный - 83,5725 руб. Было заключено 8148... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 877 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,372 руб. Минимальный курс доллара США составил 72,005 руб., максимальный - 72,845 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 72,005 руб., максимальный - 72,845 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 730 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,3543 руб. Минимальный курс юаня составил 11,2966 руб., максимальный - 11,42 руб. Было заключено 339 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,2966 руб., максимальный - 11,42 руб. Было заключено 339 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,3-0,4% на фоне незначительных позитивных сигналов с внешних фондовых площадок и дешевеющей нефти. В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский... В Азии в понедельник динамика индексов акций была смешанной (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский... читать дальше

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Котировки нефти снижаются в понедельник на фоне растущих ожиданий, что США приступят к продаже сырья из стратегического резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR), чтобы остановить подъем цен. Лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер в минувшие выходные... Лидер демократического большинства в Сенате Чарльз Шумер в минувшие выходные... читать дальше

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"Московская биржа" в понедельник допустила к торгам акции "СПБ биржи" (бывшая "Санкт-Петербургская биржа"), включив их в третий уровень листинга по своей инициативе, следует из сообщения "Мосбиржи". В октябре "СПБ биржа" заявила, что планирует провести IPO на своей... В октябре "СПБ биржа" заявила, что планирует провести IPO на своей... читать дальше

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Совет директоров "Газпром нефти" рекомендовал дивиденды за 9 месяцев 2021 года в размере 40 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Внеочередное собрание акционеров по вопросу выплаты промежуточных дивидендов "Газпром нефти" состоится в заочной... Внеочередное собрание акционеров по вопросу выплаты промежуточных дивидендов "Газпром нефти" состоится в заочной... читать дальше

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Американские фондовые индексы слабо повышаются на первых торгах этой недели. Значение Dow Jones Industrial Average к 18:10 МСК увеличилось на 0,21% и составило 36174,69 пункта. Значение Dow Jones Industrial Average к 18:10 МСК увеличилось на 0,21% и составило 36174,69 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени вырос на 0,11% - до... Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени вырос на 0,11% - до... читать дальше

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В третьем квартале 2021 года количество розничных инвесторов паевых инвестиционных фондов (ПИФов) превысило 5,7 млн, это почти на 1,2 млн человек больше, чем в предыдущие три месяца, говорится в "Обзоре ключевых показателей паевых и акционерных инвестиционных фондов",... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3410 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,3138 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,9925 руб., максимальный - 73 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 71,9925 руб., максимальный - 73 руб. Было заключено... читать дальше

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Минпромторг предлагает ввести в РФ маркировку широкого спектра рыбной продукции, она может коснуться 1,8 тыс. предприятий, заявил статс-секретарь - замглавы ведомства Виктор Евтухов на заседании Совета по вопросам АПК и природопользования при Совете Федерации на тему "Вопросы... читать дальше

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Правительство РФ к концу I квартала 2022 года должно сформировать предложения по модернизации механизмов формирования дорожных фондов с учетом внедрения альтернативных видов топлива на транспорте, следует из перечня опубликованных в понедельник поручений президента России по... читать дальше

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ЦБ стоит больше внимания уделять демографическим процессам в обществе, на которые повлиял COVID-19. Речь идет об избыточной смертности и цифровой миграции. Оба эти фактора могут оказать влияние на ДКП, говорится в совместном заключении трех комитетов финансово-экономического... читать дальше

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ВТБ вслед за Сбербанков повысит ставки по ипотеке на фоне роста ключевой ставки ЦБ РФ. ВТБ повысит ставки по ипотеке с 22 ноября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации. ВТБ повысит ставки по ипотеке с 22 ноября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации. "С учетом резкого изменения ключевой ставки, анонсированных планов ЦБ... "С учетом резкого изменения ключевой ставки, анонсированных планов ЦБ... читать дальше

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Госдума просит Центральный Банк учесть распространение криптовалют в глобальных транзакциях, а также указывает на возможное снижение прибыли банковского сектора от введения цифрового рубля. Совместное заключение трех комитетов (по финансовому рынку, по бюджету, по... Совместное заключение трех комитетов (по финансовому рынку, по бюджету, по... читать дальше

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