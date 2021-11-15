Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3513,4 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 1508,2 млрд руб.

15 ноября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 15 ноября составили по Российской Федерации 3513,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3346,6 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 3696,4 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3482,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 15 ноября составили 1508,2 млрд руб. против 1506,82798 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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