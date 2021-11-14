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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 ноября в размере 71,8118 руб.
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14 ноября 2021 года 09:04
ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 ноября в размере 71,8118 руб.
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14 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 ноября, составляет 71,8118 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,54 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 ноября, составляет 82,2173 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,21 коп.
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Поставки нового легкого истребителя пятого поколения Checkmate обсудят со странами Ближнего Востока на авиасалоне в ОАЭ, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. "Checkmate - наша новая тема, мы уже вышли с инициативой на МАКСе в этом году. И эта первая презентация на... читать дальше
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Власти Москвы планируют за три года значительно обновить подвижной состав столичного метро, сообщил мэр города Сергей Собянин. "В течение трех лет у нас будет самый молодой и самый современный подвижной состав метрополитена. На 80% он будет обновлен", - сказал Собянин в интервью... читать дальше
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Введение в РФ системы QR-кодов для посещения магазинов и пользования общественным транспортом только для вакцинированных или имеющих антитела к COVID-19 поддерживает 18% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. "Только 18%... читать дальше
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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья возросло до 252 млн 974 тыс. 580, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 95... читать дальше
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Аэрофлот открыл регулярные полёты в Бургас и Абу-Даби, говорится сообщении авиакомпании. Аэрофлот совершил первый регулярный перелёт в болгарский курортный город Бургас. В зимнем расписании рейсы SU2156/2157 по маршруту Москва - Бургас - Москва будут выполняться один... читать дальше
.14 ноября 2021 года 09:04
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 ноября, составляет 71,8118 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,54 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 ноября, составляет 82,2173 руб. По сравнению с...
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В Москве к 2026 году будет построен многофункциональный технологический кластер "Образцово", на его создание из федерального бюджета будет направлено почти 30 млрд рублей, сообщает пресс-служба правительства. Распределение финансирования по самым крупным объектам будущего... читать дальше
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Федеральные и региональные власти, а также частные инвесторы вложат в целом 183 млрд рублей в комплексное развитие Дербента (Дагестан), сообщил журналистам в субботу глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов. "Город растет, перспективный план у нас есть. Процесс запущен, он идет. 11... читать дальше
.13 ноября 2021 года 15:38
Региональные чартерные программы формируют спрос на путешествия по РФ и привлекают инвестиции в туробъекты - Ростуризм
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.13 ноября 2021 года 14:47
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