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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 ноября в размере 71,8118 руб.
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14 ноября 2021 года 09:04

ЦБ РФ установил курс доллара США с 13 ноября в размере 71,8118 руб.

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14 ноября. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 13 ноября, составляет 71,8118 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 61,54 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 13 ноября, составляет 82,2173 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,21 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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