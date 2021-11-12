Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 65807,867 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 456,966 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1527 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,2783 руб. Минимальный курс юаня составил 11,1956 руб., максимальный - 11,4426 руб. Было заключено 846... Минимальный курс юаня составил 11,1956 руб., максимальный - 11,4426 руб. Было заключено 846... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9806 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,5905 руб. Минимальный курс евро составил 81,765 руб., максимальный - 83,52 руб. Было заключено 10330... Минимальный курс евро составил 81,765 руб., максимальный - 83,52 руб. Было заключено 10330... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9831 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1893 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,5 руб., максимальный - 72,9775 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 71,5 руб., максимальный - 72,9775 руб. Было заключено... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги в минусе. Индекс МосБиржи, один из основных российских фондовых индикаторов, днем в пятницу опускался ниже 4100 пунктов впервые с начала октября на фоне снижения нефти, индекс РТС падал ниже 1800 пунктов на фоне ослабления рубля. В пятницу... В пятницу... читать дальше

.

Цены на нефть эталонных марок немного замедлили снижение в ходе торгов в пятницу, но остаются в минусе. На рынок оказал давление подъем стоимости американской нацвалюты на фоне максимальной за последние три десятилетия инфляции в октябре и ожиданий экспертов, что ФРС... На рынок оказал давление подъем стоимости американской нацвалюты на фоне максимальной за последние три десятилетия инфляции в октябре и ожиданий экспертов, что ФРС... читать дальше

.

Индекс потребительского доверия в США в ноябре снизился до 66,8 пункта - минимального значения за 10 лет - с 71,7 пункта месяцем ранее, свидетельствуют предварительные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Аналитики в среднем ожидали повышения... читать дальше

.

ЦБ РФ отмечает риск сохранения инфляционных ожиданий на повышенном уровне в силу ряда факторов. Как говорится в комментарии Банка России по инфляции, месячные и годовые показатели устойчивой ценовой динамики в октябре увеличились до многолетних максимумов, указывая на риски... читать дальше

.

Фондовые индексы США растут в ходе последних торгов на этой неделе. Трейдеры с оптимизмом смотрят на корпоративные прибыли и полагают, что перебои в цепочках поставок не окажут на них существенного негативного давления, сообщает MarketWatch. Значение Dow Jones... Значение Dow Jones... читать дальше

.

"Роснефть" ожидает, что в 2021 году в сопоставимом периметре добыча жидких углеводородов превысит уровень 2020 года более чем на 1%, сообщил вице-президент НК по внутреннему сервису Эрик Лирон в ходе телефонной конференции. "Если также учитывать добычу газа, то общая добыча... читать дальше

.

Банк России смягчил требования к эмитентам "зеленых" облигаций, следует из указания, опубликованного на сайте ЦБ и зарегистрированного Минюстом. Указание вступает в силу 23 ноября. У эмитента появилось право самостоятельно определить в проспекте последствия нецелевого... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12515 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 71,9728 руб. Минимальный курс доллара США составил 71,46 руб., максимальный - 72,4725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 71,46 руб., максимальный - 72,4725 руб. Было... читать дальше

.

уточная добыча угля в Китае достигла рекорда на фоне усилий правительства по увеличению его поставок для обеспечения электростанций топливом. В среду в стране было добыто 12,05 млн тонн угля, сообщил Государственный комитет по делам развития и реформ (NDRC). Производство в...

.

"Газпром" обсуждает расширение объемов и срока контракта с восточногерманской VNG, сообщила пресс-служба "Газпрома" по итогам встречи председателя правления ПАО Алексея Миллера и председателя правления VNG AG Ульфа Хайтмюллера. Исторически VNG является первым... Исторически VNG является первым... читать дальше

.

Глава американского производителя электромобилей Tesla Inc. Илон Маск продал новую порцию акций компании. Маск накануне продал 639 тыс. 737 акций по цене от $1056,03 до $1104,15, следует из регуляторных документов, обнародованных в пятницу. Совокупная стоимость... Совокупная стоимость... читать дальше

.

Центральный банк и финансовый регулятор Сингапура предупредил о потенциальных рисках для розничных инвесторов, которые вкладывают денежные средства в криптовалюту. Денежно-кредитное управление Сингапура "не одобряет криптовалюты и токены в качестве инвестиционного... Денежно-кредитное управление Сингапура "не одобряет криптовалюты и токены в качестве инвестиционного... читать дальше

.