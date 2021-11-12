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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,1893 руб.
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12 ноября 2021 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 72,1893 руб.

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12 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 9831 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 72,1893 руб.

Минимальный курс доллара США составил 71,5 руб., максимальный - 72,9775 руб. Было заключено 72743 сделки. Объем торгов составил 338056,26 млн руб., что на 100% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 72,8825 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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