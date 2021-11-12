Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю

12 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 15.11 по 21.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

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"Газпром" обсуждает расширение объемов и срока контракта с восточногерманской VNG, сообщила пресс-служба "Газпрома" по итогам встречи председателя правления ПАО Алексея Миллера и председателя правления VNG AG Ульфа Хайтмюллера. Исторически VNG является первым... Исторически VNG является первым... читать дальше

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Глава американского производителя электромобилей Tesla Inc. Илон Маск продал новую порцию акций компании. Маск накануне продал 639 тыс. 737 акций по цене от $1056,03 до $1104,15, следует из регуляторных документов, обнародованных в пятницу. Совокупная стоимость... Совокупная стоимость... читать дальше

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Центральный банк и финансовый регулятор Сингапура предупредил о потенциальных рисках для розничных инвесторов, которые вкладывают денежные средства в криптовалюту. Денежно-кредитное управление Сингапура "не одобряет криптовалюты и токены в качестве инвестиционного... Денежно-кредитное управление Сингапура "не одобряет криптовалюты и токены в качестве инвестиционного... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 15.11 по 21.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Президент России Владимир Путин призвал форум Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) к более широкой координации действий с другими региональными организациями. "Повышению эффективности деятельности АТЭС способствовала бы большая координация с другими региональными... читать дальше

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Рост ВВП РФ в 2021 году ожидается на уровне до 4,7%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите лидеров АТЭС, проходящем в пятницу в онлайн-формате. "Еще очень много проблем, но все-таки постепенно глобальная экономика выходит из кризиса. Последние... "Еще очень много проблем, но все-таки постепенно глобальная экономика выходит из кризиса. Последние... читать дальше

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Москва в ближайшие месяц-два планирует разместить выпуск "зеленых" облигаций для населения, заявил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов на международном форуме "Всемирный день качества в России". "На сегодняшний момент мы... читать дальше

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Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств Российской Федерации по суверенным еврооблигациям в третьем квартале 2021 года увеличилась до 52,3% с минимальных за 2,5 предыдущих года 51,9%, следует из информации на сайте ЦБ РФ. При этом общий объем... При этом общий объем...

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В течение ближайшей недели с 13 по 19 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 123 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 13 по 19 ноября ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 13 по 19 ноября ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 13 по 19 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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2 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-135 на 12 млрд 285,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 80,01 пункта (1,91%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4109,34 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4181,7 (-0,18%) пункта,... читать дальше

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Американская Johnson & Johnson планирует разделиться на две компании, акции которых будут торговаться на биржах. J&J выделит высокодоходный, но рискованный бизнес рецептурных препаратов и медицинских устройств в одну компанию, а широко известный, но медленно растущий... J&J выделит высокодоходный, но рискованный бизнес рецептурных препаратов и медицинских устройств в одну компанию, а широко известный, но медленно растущий... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,52/72,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 126 коп., Cредний курс продажи...

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