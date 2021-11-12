12 ноября 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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12 ноября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 15.11 по 21.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|15.11.2021
|10:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Октябрь 2021
|15.11.2021
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Сентябрь 2021
|15.11.2021
|16:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Ноябрь 2021
|15.11.2021
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Сентябрь 2021
|16.11.2021
|10:00
|Безработица в Великобритании
|Октябрь 2021
|16.11.2021
|10:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Сентябрь 2021
|16.11.2021
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Октябрь 2021
|16.11.2021
|13:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|III квартал 2021
|16.11.2021
|16:15
|Новостройки в Канаде
|Октябрь 2021
|16.11.2021
|16:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Октябрь 2021
|16.11.2021
|16:30
|Объемы розничных продаж в США
|Октябрь 2021
|16.11.2021
|17:15
|Промышленное производство в США
|Октябрь 2021
|16.11.2021
|18:00
|Товарные запасы на складах США
|Сентябрь 2021
|17.11.2021
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Сентябрь 2021
|17.11.2021
|10:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Октябрь 2021
|17.11.2021
|13:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Сентябрь 2021
|17.11.2021
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Октябрь 2021
|17.11.2021
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Сентябрь 2021
|17.11.2021
|16:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Октябрь 2021
|17.11.2021
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Октябрь 2021
|17.11.2021
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 06 по 12 ноября
|18.11.2021
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 07 по 13 ноября
|18.11.2021
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Ноябрь 2021
|18.11.2021
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 31 октября по 06 ноября
|18.11.2021
|18:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Октябрь 2021
|19.11.2021
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Ноябрь 2021
|19.11.2021
|10:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Октябрь 2021
|19.11.2021
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Октябрь 2021
|19.11.2021
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Октябрь 2021
|19.11.2021
|12:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Сентябрь 2021
|19.11.2021
|12:00
|Объем промышленных заказов в Италии
|Сентябрь 2021
|19.11.2021
|13:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Сентябрь 2021
|19.11.2021
|16:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Сентябрь 2021
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Дата
Время
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Период
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Тип погашения
Размер погашения, всего
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Тип погашения
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