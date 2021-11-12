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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 82,3106 руб.
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12 ноября 2021 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 82,3106 руб.
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12 ноября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7189 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 82,3106 руб. Минимальный курс евро составил 81,69 руб., максимальный - 82,9525 руб. Было заключено 3228 сделок. Объем торгов составил 19755,95 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 82,7625 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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