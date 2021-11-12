12 ноября 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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12 ноября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Сентябрь 2021
|13:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Сентябрь 2021
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Ноябрь 2021
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12 ноября 2021 года 17:41
"Газпром" обсуждает расширение объемов и срока контракта с восточногерманской VNG, сообщила пресс-служба "Газпрома" по итогам встречи председателя правления ПАО Алексея Миллера и председателя правления VNG AG Ульфа Хайтмюллера.
Исторически VNG является первым... читать дальше
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12 ноября 2021 года 17:32
Глава американского производителя электромобилей Tesla Inc. Илон Маск продал новую порцию акций компании. Маск накануне продал 639 тыс. 737 акций по цене от $1056,03 до $1104,15, следует из регуляторных документов, обнародованных в пятницу.
Совокупная стоимость... читать дальше
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12 ноября 2021 года 17:24
Центральный банк и финансовый регулятор Сингапура предупредил о потенциальных рисках для розничных инвесторов, которые вкладывают денежные средства в криптовалюту.
Денежно-кредитное управление Сингапура "не одобряет криптовалюты и токены в качестве инвестиционного... читать дальше
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12 ноября 2021 года 17:15
В течение ближайшей недели с 15.11 по 21.11 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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12 ноября 2021 года 17:11
Президент России Владимир Путин призвал форум Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) к более широкой координации действий с другими региональными организациями. "Повышению эффективности деятельности АТЭС способствовала бы большая координация с другими региональными... читать дальше
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12 ноября 2021 года 17:06
Рост ВВП РФ в 2021 году ожидается на уровне до 4,7%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на саммите лидеров АТЭС, проходящем в пятницу в онлайн-формате.
"Еще очень много проблем, но все-таки постепенно глобальная экономика выходит из кризиса. Последние... читать дальше
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12 ноября 2021 года 16:58
Москва в ближайшие месяц-два планирует разместить выпуск "зеленых" облигаций для населения, заявил заммэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов на международном форуме "Всемирный день качества в России". "На сегодняшний момент мы... читать дальше
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12 ноября 2021 года 16:37
Доля задолженности перед нерезидентами в общей сумме обязательств Российской Федерации по суверенным еврооблигациям в третьем квартале 2021 года увеличилась до 52,3% с минимальных за 2,5 предыдущих года 51,9%, следует из информации на сайте ЦБ РФ.
При этом общий объем...
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12 ноября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 13 по 19 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 123 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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12 ноября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 13 по 19 ноября ожидаются погашения по 1 выпуску еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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12 ноября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 13 по 19 ноября ожидаются погашения по 19 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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12 ноября 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 13 по 19 ноября ожидаются выплаты купонных доходов по 9 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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12 ноября 2021 года 16:28
2 ноября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 12 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-135 на 12 млрд 285,2 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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12 ноября 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 80,01 пункта (1,91%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 4109,34 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 4181,7 (-0,18%) пункта,... читать дальше
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12 ноября 2021 года 16:03
Американская Johnson & Johnson планирует разделиться на две компании, акции которых будут торговаться на биржах.
J&J выделит высокодоходный, но рискованный бизнес рецептурных препаратов и медицинских устройств в одну компанию, а широко известный, но медленно растущий... читать дальше
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12 ноября 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 71,52/72,95 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 126 коп., Cредний курс продажи...
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