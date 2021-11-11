Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 66264,833 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 195,000 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2312 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 81,5656 руб. Минимальный курс евро составил 81,3325 руб., максимальный - 81,97 руб. Было заключено 5845... Минимальный курс евро составил 81,3325 руб., максимальный - 81,97 руб. Было заключено 5845... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 442 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,1232 руб. Минимальный курс юаня составил 11,0912 руб., максимальный - 11,1505 руб. Была заключена 401 сделка.... Минимальный курс юаня составил 11,0912 руб., максимальный - 11,1505 руб. Была заключена 401 сделка.... читать дальше

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Средний срок ипотечного кредита в сентябре достиг исторического максимума в 20,6 лет, говорится в обзоре Банка России, посвящённом ликвидности банковского сектора и финансовым рынкам. Как и в предыдущие месяцы, в сентябре наибольший вклад в наращивание розничного... Как и в предыдущие месяцы, в сентябре наибольший вклад в наращивание розничного... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся в небольшом плюсе на фоне коррекционных сигналов внешних фондовых площадок. В четверг в Азии отмечалась коррекция индексов акций вверх (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1%).... В четверг в Азии отмечалась коррекция индексов акций вверх (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 1%).... читать дальше

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Свободные цены на энергорынке РФ по итогам торгов в четверг с поставкой на пятницу, 12 ноября, выросли в обеих зонах: в европейской части РФ и на Урале (первая ценовая зона) - на 3,08%, до 1426,52 руб./МВт.ч, в Сибири (вторая ценовая зона) - на 4,01%, до 1021,73 руб./МВт.ч,... читать дальше

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S7 Airlines опасается двукратного падения пассажиропотока на внутренних авиалиниях при введении требования о наличии QR-кодов о вакцинации от COVID-19 при покупке билетов. "Мы не поддерживаем проверку QR-кодов при покупке авиабилетов. По предварительной оценке S7... "Мы не поддерживаем проверку QR-кодов при покупке авиабилетов. По предварительной оценке S7... читать дальше

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"АКРА" подтвердило кредитный рейтинг РЖД на уровне "ААА(RU)", говорится в пресс-релизе агентства. "Кредитный рейтинг ОАО "РЖД" присвоен на уровне финансовых обязательств правительства Российской Федерации вследствие очень высокой оценки степени поддержки со стороны... "Кредитный рейтинг ОАО "РЖД" присвоен на уровне финансовых обязательств правительства Российской Федерации вследствие очень высокой оценки степени поддержки со стороны... читать дальше

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Американские фондовые индексы не демонстрируют единой динамики в ходе торгов в четверг после распродажи на рынке днем ранее. Индекс Dow Jones Industrial Average на 17:59 мск в четверг опустился на 46,59 пункта (0,13%) и составил 36033,35... Индекс Dow Jones Industrial Average на 17:59 мск в четверг опустился на 46,59 пункта (0,13%) и составил 36033,35... читать дальше

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"АЛРОСА" предварительно ожидает в 2022 году добычу на уровне 33-34 млн карат алмазов, сообщил CFO компании Алексей Филипповский в ходе телефонной конференции по итогам отчетности за третий квартал. Более точный прогноз будет ближе к концу года. Более точный прогноз будет ближе к концу года. В 2023 году... В 2023 году... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок в четверг вечером вернулись к росту после непродолжительного периода снижения в ходе дневных торгов. Давление на нефтяной рынок оказывал ответ президента США Джо Байдена на максимальный за последние три десятилетия скачок инфляции в стране... Давление на нефтяной рынок оказывал ответ президента США Джо Байдена на максимальный за последние три десятилетия скачок инфляции в стране... читать дальше

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Строительство 960-километрового газопровода из России через Монголию в Китай начнется в 2024 году, сообщает монгольское госагентство Монцамэ со ссылкой на вице-премьера Сайнбуянгийна Амарсайхана. "На сегодняшний день выполнение ТЭО составляет 70 процентов. В ходе... "На сегодняшний день выполнение ТЭО составляет 70 процентов. В ходе... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) в третьем квартале 2021 года сократил чистую прибыль по МСФО в 8,6 раза, до 982 млн рублей, свидетельствует отчетность госбанка. В целом за 9 месяцев банк заработал 14,1 млрд рублей, увеличив чистую прибыль на 43%. В целом за 9 месяцев банк заработал 14,1 млрд рублей, увеличив чистую прибыль на 43%. Чистые процентные... Чистые процентные... читать дальше

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Каждый россиянин, использующий интернет для покупок товаров, тратит на эти цели, в среднем, 10 тысяч 600 рублей в месяц, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ. Согласно исследованию, почти две трети сограждан (61%) имеют опыт приобретения товаров онлайн. Согласно исследованию, почти две трети сограждан (61%) имеют опыт приобретения товаров онлайн. На... На... читать дальше

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ArcelorMittal в 3-м квартале увеличила EBITDA на 20% по сравнению с предыдущим кварталом, до $6,1 млрд, говорится в сообщении сталелитейного гиганта. Выручка компании достигла $20,2 млрд, увеличившись на 5% кв/кв. Операционная прибыль увеличилась на 21%, до $5,35... Выручка компании достигла $20,2 млрд, увеличившись на 5% кв/кв. Операционная прибыль увеличилась на 21%, до $5,35... читать дальше

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Положительное сальдо внешней торговли РФ, определенное по методологии платежного баланса, в январе-сентябре 2021 года составило $124,2 млрд, что на 81% больше, чем за аналогичный период 2020 года, сообщается в информации ЦБ РФ. Согласно опубликованным ЦБ РФ в начале... Согласно опубликованным ЦБ РФ в начале... читать дальше

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